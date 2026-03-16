中國助抗美以 伊朗外長認了

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄國向伊朗提供「見證者」無人機。（美聯社檔案照）

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，在伊朗對抗美國與以色列的戰爭中，中國一直提供協助；數日前，他才剛證實伊朗也獲得俄羅斯的援助，但未披露細節。

澤倫斯基︰俄供伊朗見證者無人機

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則向美國有線電視新聞網（CNN）表示，俄羅斯正向伊朗提供「見證者」（Shahed）無人機，用於對付美國和以色列，並強調此乃「百分之百事實」。「見證者」無人機是由伊朗率先研發成功，但俄羅斯現已自行生產。

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阿拉奇十四日接受美國媒體「MS Now」（前微軟國家廣播公司MSNBC）獨家專訪時聲稱，俄羅斯與中國是伊朗的戰略夥伴，「我們過去一直有著密切合作，這種合作目前仍持續，其中也包括軍事合作。」

俄羅斯和中國被指控在「史詩怒火行動」期間，向伊朗提供有關美軍資產位置的情報。阿拉奇在披露中國捲入這場戰爭的幾天前，才剛表示俄羅斯捲入戰爭「不是秘密」。

阿拉奇聲稱，他不會提供伊朗從中國與俄羅斯獲得軍事援助的性質細節，但他將這種關係形容為「良好的合作」。

義大利「杜林世界事務研究所」研究平台ChinaMed Project專研中伊關係的研究員南西尼（Theo Nencini）指出，據信早在二〇一五年，伊朗就透過簽署備忘錄，將中國的「北斗」衛星導航系統整合進軍事基礎設施，取代原先的民用全球定位系統（GPS）來改善飛彈導引。

分析人士認為，這項整合過程採逐步推進，但在二〇二一年三月簽署中伊簽署全面戰略夥伴關係協議後明顯加速。據信中國當時已允許伊朗使用北斗系統的加密軍用訊號，伊朗軍方開始將北斗系統納入飛彈與無人機的導引，以及某些安全通信網路之中。

華盛頓郵報也引述知情人士披露，伊朗透過俄羅斯提供的情報，鎖定部署在中東的美軍機艦。

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