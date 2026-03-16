蔣萬安同班同學挑戰張善政？法務部次長黃世杰回應了

民進黨徵將呼聲高漲，法務部次長黃世杰今回應不排除回鄉參選。（取材黃世杰臉書）

2026九合一選舉敲定11月28日投票，民進黨要派誰對戰尋求連任的桃園市長張善政？針對政壇傳出兼任民進黨主席的賴清德總統最新屬意台北市長蔣萬安的高中同學、也是現任法務部次長黃世杰出線，黃今（16）日一早回應提到，民進黨選對會有初步徵詢，但目前重心仍以法務部的工作為優先，只要在行政團隊一天，就會持續在崗位上把事做好。

至於最後徵召與否，黃世杰也說，作為桃園子弟，若家鄉有需要，回鄉貢獻己力當然責無旁貸。一切將尊重主席的決策權，相信黨會透過機制整合各方意見，並在通盤考量後，做出最好的布局。

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事實上，黃世杰畢業於建國中學，與現任台北市長蔣萬安是建國中學同班同學，後攻讀台大法律系學士、台大法研所碩士，再赴美取得美國哥倫比亞大學法學碩士，他當年曾在律師高考拿下全國第一名的成績，同年也考上司法官，並曾任國際通商法律事務所律師、財團法人農業工程研究中心董事、桃園市客家文化基金會監察人、桃園市政府參議、顧問，以及第10屆立法委員，這些都是政壇、友人津津樂道的經歷，如今會不會與「同學」蔣萬安一起投入2026的六都市長選舉？話題性十足。

民進黨徵將呼聲高漲，法務部次長黃世杰今回應不排除回鄉參選。（取材黃世杰臉書）

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