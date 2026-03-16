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    首頁 > 生活

    各地今日要注意日夜溫差 週五將有鋒面通過

    2026/03/16 07:00 即時新聞／綜合報導
    今日西半部日夜溫差大，民眾要特別注意。（資料照）

    今日西半部日夜溫差大，民眾要特別注意。（資料照）

    中央氣象署指出，今（16日）各地大多為晴到多雲，環境風場為偏東風，迎風面水氣略增，基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨；西半部日夜溫差大，民眾要特別注意。

    受到輻射冷卻影響，清晨桃竹苗天氣仍冷，低溫約11到15度，尤其新竹近山區有機會出現10度左右或以下低溫發生，請民眾注意保暖。至於大台北、東半部及台中以南低溫則在16到18度，白天各地仍較為舒適、溫暖，東北部及東部高溫22、23度，其他地區23至26度，

    空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間可能達橘色提醒等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週二（17日）、週三（18日）各地早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。低溫方面，中部以北、宜蘭及金門14~17度，南部、花東及澎湖18至19度，馬祖13度；高溫部分，台灣各地25至29度，澎湖及金門21至23度，馬祖16至18度。

    週四（19日） 各地早晚天氣較涼，中南部日夜溫差大；鋒面位於北部海面，大台北、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為晴到多雲。週五（20日）鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    17 ~ 25 17 ~ 26 20 ~ 25 19 ~ 23

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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