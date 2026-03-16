台中地檢「乙等懲處」惹議 公務員炸鍋：考績被迫吃乙算什麼？

台中地檢署上月被爆出將判刑確定的詐欺犯「忘記執行」長達5年的重大疏失，面對監察院糾正，機關對承辦人祭出懲處竟為「考績打乙等」。（資料照）

台中地檢署上月被爆出將判刑確定的詐欺犯「忘記執行」長達5年的重大疏失，面對監察院糾正，機關對承辦人祭出懲處竟為「考績打乙等」，在公務員社群中引爆怒火，有公務員向本報投訴表示，「難道放走犯人與『認真上班』同罪」？

中檢長達5年漏未執行，承辦人祭出懲處竟是「考績打乙等」，消息一出，大量基層公務員不滿。有公務員說，「如果『乙等』是國家用來懲罰『縱放人犯』這種重大疏失的手段，那每年那25%零失誤、天天加班，只因『甲等名額滿了』就被主管強迫吃乙的基層，到底算什麼？」

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也有公務員氣憤表示，「以『乙等』來處罰這樣的疏失，是對於其他考績乙等公務員的侮辱！」也有人無奈感嘆：「真想問我拿乙的那幾年，出了什麼包？」更有基層員工痛陳現行制度的荒謬：「那我從來沒出錯，卻每年被處分乙欸！」

另名公務員解釋，根據行政慣例，公務機關每年考績列甲等者，最高不得超過75%。這意味著，無論一個機關整體的績效多麼優異，每年必定要有25%的人承擔「乙等」的考績。

他表示，實務上，高階主管或老鳥往往穩拿甲等，這25%的「乙等扣打」便常態性地落在資淺、無背景，或剛調單位的基層公務員頭上。這種「輪流吃乙」的潛規則，讓許多年輕公務員淪為考績制度下的替死鬼。

該名公務員表示，台中地檢署的這起事件，無意間扯下了現行考績制度的遮羞布，官方長期對外宣稱「考績乙等也是及格，並非懲處」，但遇到縱放人犯的重大疏失時，卻又將「乙等」作為嚴厲的懲處手段。這種明顯的「雙標」，讓默默付出的基層公務員情何以堪。

行政院人事總處已表示，目前已就考績法進行全面性檢視，考績法修正因涉銓敘部權責，該部將朝向考績依受考人實際工作表現評價、肯定承擔責任表現稱職人員，以及正向激勵公務人員追求卓越等目標，務實進行檢討。同時考績甲等比率不設上限，由機關首長覈實考評，並建議機關2026年考績以不低於現行甲等比率（2025年各該主管機關比率）為原則。

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