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    首頁 > 政治

    國民黨台中市長初選白熱化 廖偉翔籲團結避免鷸蚌相爭

    2026/03/16 08:27 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委廖偉翔接受廣播節目專訪。（記者林欣漢翻攝）

    國民黨立委廖偉翔接受廣播節目專訪。（記者林欣漢翻攝）

    國民黨將於25日至31日舉行台中市長初選民調，協調立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣的「姊弟爭」人選出線，國民黨立委廖偉翔今日接受廣播節目專訪時表示，台中市長這場選舉一定要贏，大家必須團結一致，江、楊兩人他都非常熟悉，初選就是一個制度的過程，最後誰出線贏的人是候選人，輸的輔選，這樣的態度是正確的，不希望看到鷸蚌相爭，漁翁得利，讓民進黨、何欣純撿到。

    國民黨台中「姊弟爭」江啟臣、楊瓊瓔持續纏鬥，2人將在下週接受民調考驗決定誰出線。台中市藍營跨派系要角日前全部站出來挺江啟臣，包括前台中市長胡志強、前台中縣長廖了以等多位黨內大老；楊瓊瓔則於大雅舉辦萬人造勢活動，21日更直搗何欣純太平選區，高喊「我準備好接棒台中市長盧秀燕」。

    對於黨內初選江、楊對決，廖偉翔表示，兩人他都非常熟悉，初選就是一個制度的過程，最後誰出線贏的人是候選人，輸的輔選，這樣的態度是正確的，不希望看到鷸蚌相爭，漁翁得利，讓民進黨、何欣純撿到。

    是否擔心綠營在最後階段反串，喊出唯一支持灌票給楊瓊瓔的可能性？廖偉翔說，既然初選、民調時間已經公布，勢必是得面對的問題，在基層也聽到很多民進黨民代呼籲支持者可能要去影響、操作，「想也知道，不影響才怪」，但既然遊戲規則已經訂了，就是要盡力去努力，一定要贏且團結，也希望越早整合越好，對地方選舉比較有利。

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