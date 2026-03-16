接受中配李貞秀質詢？劉世芳：我們不會知法犯法

立法院內政委員會，內政部長劉世芳出席。（記者王藝菘攝）

中配李貞秀「雙重國籍」爭議延燒，立委參選資格亦有疑慮，她今天將於立法院內政委員會質詢，首次與內政部長劉世芳正面對決。針對是否接受李女質詢？劉世芳在立院受訪表示，李貞秀「女士」擔任立法委員的身分是有疑慮的，我們不會知法犯法。

劉世芳指出，自己立場從頭到尾都一樣，她是中華民國的內政部長，台灣是一個自由民主和法治的社會，有民主才有法治，遵守法律是當一個政府官員最基本的守責。

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劉世芳進一步說，所以不管是「國籍法」、兩岸人民關係條例、「選罷法」，或者上週由立法院長主持的黨團協商，有關於結論部分是提到在事實、法律尚未確認前或司法還沒判決之前，李貞秀「女士」擔任立法委員的身分是有疑慮的，所以我們會按照這樣方式來遵守，我們不會知法犯法。

劉世芳強調，除了李貞秀身分外，我們也了解台灣是一個有國安法的地方，有兩岸人民關係條例、「國家安全法」、「國家機密保護法」及「反滲透法」，這裡面都有要求政府官員處理機密及公文書時，要非常審慎處理，按照著這兩個原則，今天在內政委員會就遵照委員會主席的裁示來辦理。

中配李貞秀「雙重國籍」爭議延燒，立委參選資格亦有疑慮，她今天將在內政委員會質詢，首次與內政部長劉世芳正面對決。（資料照）

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