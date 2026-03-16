供應鏈衝擊遠超過中東 前英相蘇納克籲嚇阻台海爆衝突

前英國首相蘇納克警告，一旦台海爆發衝突，對全球供應鏈的衝擊將比中東危機更為嚴重，因此嚇阻台海生變至關重要。（彭博檔案照）

前英國首相蘇納克（Rishi Sunak）警告，伊朗干擾荷姆茲海峽航運，為全世界敲響警鐘，顯示一旦台灣海峽爆發衝突，對全球供應鏈的衝擊將更為嚴重，因此嚇阻台海生變至關重要。

荷姆茲海峽危機 為全世界敲響警鐘

蘇納克十四日在「泰晤士報」撰文指出，台灣海峽、馬六甲海峽、曼德海峽、翁拜海峽與荷姆茲海峽，是全球經濟的五大「鎖喉點」。外界原本以為，伊朗會因為仰賴貿易，而不至於封鎖荷姆茲海峽，但德黑蘭如今的作為打破了這項假設。荷姆茲海峽危機衝擊能源、原物料及各項貨品供應，成為繼新冠肺炎疫情、烏克蘭戰爭與中國阻斷稀土出口後，全球在六年內遭遇的第四波供應鏈震撼。

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荷姆茲海峽危機的影響範圍，也涵蓋半導體產業。蘇納克強調，通過荷姆茲海峽的一年貿易額估計約一．二兆美元，途經台海的貿易額則高達二．四兆美元（約七十七兆台幣），是足足兩倍。一旦台灣生產的晶片出口受阻，全球經濟勢必大受影響。

蘇納克說，確保國際航道暢通，是全球霸權功能之一，若美國未能重啟荷姆茲海峽航運，「美國盛世」（Pax Americana）恐再遭重創。

謹記羅馬人教誨 「要和平先備戰」

蘇納克強調，嚇阻台海爆發衝突至關重要，但中國現在可能認為有機可趁，因為自二月底對伊朗動武以來，美國已消耗超過一年的「戰斧」與「愛國者」飛彈產量；此前更有分析指出，一旦台海爆發戰爭，美國在第一週戰事結束前，便可能耗盡長程精準打擊武器。

無法快速增產武器，已成西方最大弱點之一。蘇納克呼籲，若不想見到西方衰亡，便應謹記羅馬人的教誨：「想要和平，必先備戰」。

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