揚言再轟哈格島》川普籲各國軍艦 前進荷姆茲護航

美國總統川普警告，不排除再次襲擊伊朗南部波斯灣外海的石油樞紐哈格島，並呼籲各國調派軍艦保護油輪通過荷姆茲海峽。伊朗方面則矢言加強反擊力道，甚至揚言以區域內的美國企業為報復目標。（路透檔案照）

「條件還不夠好」 尚未準備與伊朗達成停戰協議

美國和以色列對伊朗的軍事打擊進入第三週之際，美國總統川普十四日威脅，美軍不排除再次襲擊伊朗南部波斯灣外海的石油樞紐「哈格島」（Kharg Island），並呼籲各國調派軍艦保護油輪通過荷姆茲海峽。伊朗方面則矢言加強反擊力道，甚至揚言以區域內的美國企業為報復目標。

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伊朗嗆加強反擊 報復區域內美企

川普在接受國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時表示，美軍的襲擊已「徹底摧毀」哈格島大部分地區，並警告可能會有更多攻勢，「我們可能會再攻擊幾次，只是為了好玩」。川普也提到，儘管伊朗有意願結束戰爭，但他尚未準備達成協議，因為「條件還不夠好」。

川普表示，仍在尋求伊朗做出承諾，放棄任何發展核武的企圖。相較於先前稱美方只針對哈格島上的軍事目標，川普最新說法標誌著立場更為強硬。

隨著德黑蘭持續實質封鎖攸關全球石油、天然氣運輸的荷姆茲海峽，全球石油供應面臨有史以來最大規模的中斷，油價居高不下。川普十四日呼籲所有透過該海峽進口石油的國家提供協助，派遣軍艦保護通過該海峽的船隻安全，但被點名的國家多半態度保留。法國官員表示，法方正加緊籌組聯盟，在局勢穩定後，維護該海峽安全。英國國防部也表示，正與盟友和夥伴權衡一系列方案，以確保該地區航運安全。

日本執政黨自民黨政調會長小林鷹之十五日在「日本放送協會」（NHK）節目中表示，根據日本現行法律，向中東地區派遣海上自衛隊艦艇的門檻「極高」，日方目前也尚未認定構成「存亡危機事態」或「重要影響事態」，「我們並未排除這種可能性，但鑑於目前衝突仍在持續，我認為必須對此高度謹慎考慮」。由於首相高市早苗預計十九日訪美會見川普，小林也期盼高市「弄清楚川普呼籲增援的真正意圖」。

反批伊朗侵略 阿聯強調有權自衛

伊朗外交部長阿拉奇十四日表示，若伊朗能源設施遭美以攻擊，將以區域內的美國企業為目標，包括任何屬於美企，或美企持股的能源基礎設施。他也痛批，美國從伊朗鄰國阿拉伯聯合大公國的杜拜、拉斯海瑪（Ras Al-Khaimah）等人口稠密地區，對哈格島發動攻擊，「完全無法接受」。

阿聯總統穆罕默德的外交顧問加爾加希（Anwar Gargash）則發表聲明，反批德黑蘭奉行「失去方向」的「混亂政策」，強調「面對強加於己的恐怖主義侵略，阿聯有權自衛」。

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