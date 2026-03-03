中國再失盟友 川習會蒙上陰影》彭博︰習近平會擔心 川普還想除掉誰

（法新社檔案照）

美國和以色列在「史詩怒火」軍事行動中合力重創伊朗領導層，包括殲滅最高領袖哈米尼，讓中國繼失去委內瑞拉前總統馬杜羅後，再次喪失中東重要盟友。「彭博」二日指出，美國總統川普即將在三月卅一日訪問中國，但中國國家主席習近平此時很難平常心看待川普到訪，甚至開始揣測川普下一個想「除掉」的對象，有沒有可能是與中國更親近的夥伴。

在「川習會」日程確定、美中官員努力維繫兩國關係之際，中國外交部長王毅批評美以兩國攻擊伊朗，「公然殺害一個主權國家的領袖，並推動政權更迭是不可接受的」，格外引人注目，尤其美國一月才閃電推翻與中國關係密切的委內瑞拉前總統馬杜羅。儘管伊朗和委內瑞拉並非中國重要的貿易或國防夥伴，但兩國領袖倒台或身亡，對於試圖控制全球石油供應鏈的習近平，堪稱一大打擊。

智庫︰中國不會為伊朗與美對抗

策略諮詢公司「亞洲集團」合夥人陳澍（George Chen）指出，各界對川普訪中的成果應有所保留，「習近平現在怎麼可能覺得一切如常，並準備好以愉悅的心情迎接川普來訪？」他認為，出口石油的委內瑞拉和伊朗的親中勢力被川普剷除後，中國和俄羅斯的關係料將更加鞏固。承擔全球約四分之一石油運輸的荷姆茲海峽目前風聲鶴唳，油輪紛紛閃避，而中國約十三．四％的海上原油進口來自伊朗，供應中斷恐讓中國雪上加霜。

政治風險研究機構「歐亞集團」資深分析師、前美國外交官Jeremy Chan分析，中國很可能會利用荷姆茲海峽長期封鎖對全球經濟造成的壓力，來確保石油供應能儘快恢復，意味北京預期這種全球性壓力會迫使美國和其他大國迅速採取行動解除封鎖。他認為，「川習會」仍有可能舉行，但川普對伊朗的軍事行動，將使這場會晤蒙上陰影，並進一步降低外界對實質成果的預期。

除了中東戰亂，中國也面臨周邊地區衝突不斷升級的局面，例如阿富汗和巴基斯坦近日升溫的衝突，中國與日本首相高市早苗有關「台灣有事」的言論陷入外交爭端也尚未解決，合理推斷中國不會長期將注意力集中在伊朗問題上。

在美以兩國去年六月對伊朗的十二日戰爭期間，中國僅透過強硬言論和正常貿易關係挺伊朗。華府智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻指出，眼看川普即將訪中，中國不會為了支持伊朗而與美國對抗。

