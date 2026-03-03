為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普：攻打伊朗將持續4週 籲伊國民眾推翻神權統治

    2026/03/03 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    美國總統川普一日指出，打擊德黑蘭神權政府的「史詩怒火」行動，將會持續四週，但也可能更短，呼籲伊朗民眾揭竿而起，推翻神權統治。（法新社）

    美國總統川普一日指出，打擊德黑蘭神權政府的「史詩怒火」行動，將會持續四週，但也可能更短，呼籲伊朗民眾揭竿而起，推翻神權統治。（法新社）

    美國與以色列二月廿八日對伊朗發動大規模空襲，掌權卅七年的最高領袖哈米尼及大批高層都喪命，並實質摧毀伊朗海軍。美國總統川普一日指出，打擊德黑蘭神權政府的「史詩怒火」行動，將會持續四週，但也可能更短，呼籲伊朗民眾揭竿而起，推翻神權統治。

    接替哈米尼 3名可能人選都喪命

    川普聲稱，德黑蘭有意談判，他已經同意，但未說明何時進行。目前實際掌權的伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼則在二日否認，表明德黑蘭既沒有、也無意與華府談判。

    川普向福斯新聞表示，這場軍事打擊剷除伊朗整個領導層，「可能有四十八人」。在美國廣播公司新聞網的電話訪問中，川普表示，美方原有三名接掌最高領袖哈米尼的可能人選，「但他們全都在初步攻擊行動中喪生」。

    川普也在「真實社群」發布的視訊演說中，捍衛「史詩怒火」行動的正當性，「這是解放人民的使命和重擔」，對伊行動已摧毀伊朗革命衛隊總部、九艘船艦和防空系統等數百個目標，號召伊朗人民隨著美伊空襲推翻神權政府。不過，美方也證實，三名美軍在行動中陣亡，另有五人重傷，預告可能還會有進一步傷亡。

    伊展開報復 大範圍戰爭一觸即發

    由於伊朗在遇襲後對周邊國家的美軍基地和以色列展開報復，一場範圍更大的中東戰爭一觸即發。伊朗支持的黎巴嫩真主黨二日也向以色列發射飛彈和無人機，以軍隨即對真主黨控制的貝魯特南郊展開猛烈空襲，據稱造成至少卅一人喪生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播