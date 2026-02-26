為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美智庫：共軍遭習大清洗 戰力降低

    2026/02/26 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    華府智庫「戰略暨國際研究中心」的最新報告指出，中國國家主席習近平對軍方高層史無前例的大清洗，已引發外界對共軍實際戰備狀態的強烈質疑。（法新社檔案照）

    華府智庫「戰略暨國際研究中心」的最新報告指出，中國國家主席習近平對軍方高層史無前例的大清洗，已引發外界對共軍實際戰備狀態的強烈質疑。（法新社檔案照）

    針對中國國家主席習近平大力整肅軍方高層，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）廿四日發布最新報告指出，這場史無前例的大清洗，已引發外界對共軍實際戰備狀態的強烈質疑。習近平對解放軍缺乏信任，短期內大幅降低共軍執行複雜攻台行動的可能性，客觀上為台美嚇阻中國入侵帶來正面訊息。

    CSIS在這份題為「中國軍方內部清洗程度遠超外界想像」的報告中指出，自二〇二二年以來，解放軍已有卅六名上將及中將遭到整肅，另有六十五名軍官處於失蹤狀態，或極有可能已遭清洗。若將遭受多次清洗的職位列入計算，解放軍一七六個核心高層領導職位中，有高達五十二％受到波及。

    美國麻省理工學院安全研究計畫主任傅泰林直指，這些數字「非常驚人且非比尋常」，凸顯習近平整肅行動的深度，更反映出解放軍領導階層正經歷前所未見的劇烈動盪。

    報告指出，這種清洗不僅針對中共中央軍事委員會副主席張又俠等頂層將領，更一路向下延伸至較低階層的軍官，導致解放軍五大戰區司令的候選人名單大幅縮減。在五十六名戰區副司令遭到清洗後，具備接任戰區司令資格的軍官人選，銳減逾卅三％，勢必對解放軍能執行的軍事行動規模造成限制。

    CSIS中國國力計畫主任、報告共同作者林碧瑩指出，這場人事大地震的嚴重後果，已經具體反映在解放軍近期的戰備狀態與反應速度上。例如，在二〇二四年，中國僅需三到四天準備，便能在五月與十月針對台灣發動兩場「聯合利劍」演習。然而，到了二〇二五年，解放軍在四月與十二月啟動同等規模的大型軍演時，卻分別耗費十九天與十二天來進行籌備與動員，凸顯軍隊指揮鏈與後勤動員能力的衰退。

    儘管全面攻台的能力遭到質疑，但報告作者群也警告，解放軍在整體硬體上依然保有相當龐大的戰力，仍有充分能力執行封鎖等複雜度相對較低的行動。更危險的是，剛晉升的共軍領導階層為了避免步上前任後塵，往往會選擇報喜不報憂，極可能導致習近平無法獲得坦率的軍事建議，進而對自身軍力抱持不切實際的盲目自信。

