美中黃海對峙 南韓拒美日韓軍演

日本航空自衛隊與美軍於十六日與十八日實施聯合空中演習，出動B-52戰略轟炸機以及自衛隊的F-15戰機，在東海上空實施多項戰術科目演訓。圖為去年十二月十一日的美日空中演訓。（路透檔案照）

避免捲入美中衝突 向美方提出嚴正抗議

根據南韓朝鮮日報廿一日獨家報導，南韓政府近日拒絕參加美方提出的「美日韓三邊空中聯合演習」後，美日自行於十六日與十八日在東海舉行雙邊聯合演習。與此同時，駐韓美軍十八日至十九日在黃海實施大規模獨立空中演練，期間更與中國軍機在國際空域短暫對峙。韓聯社廿一日指出，南韓國防部已就此向美方表達嚴正抗議。

美韓戰略分歧 日益浮現

報導指出，美韓之間的戰略分歧正日益浮現：南韓總統李在明在新年記者會上強調「戰略自主」，明確表示同盟關係不應出現「被捲入」或「被拋棄」的情況；而二月來訪的美國國防部政策次長柯伯吉又聚焦美國印太防禦的第一島鍊「拒止嚇阻」戰略，預示駐韓美軍角色將由嚇阻北韓轉向牽制中國。

日本防衛省統合幕僚監部十九日表示，面對日益嚴峻的安全環境，日本航空自衛隊與美軍於十六日及十八日實施聯合空中演習，出動四架B-52戰略轟炸機，以及六架F-2與五架F-15戰機，在東海上空進行多項戰術科目。B-52自關島起飛，十八日在涵蓋濟州島以南至台灣北部的東海空域訓練，隨後北移並短暫進入黃海。日方稱，演習展現「防止以武力單方面改變現狀」的決心。

朝鮮日報指出，演習區域涵蓋台灣海峽周邊，用語亦直指中國在南海與東海的主張及潛在對台行動，顯示美日正強化第一島鏈防禦部署。美國川普政府去年十二月公布的「國家安全戰略」已將沿第一島鏈推動「拒止嚇阻」作為反制中國的核心目標。

在B-52北上進入黃海之際，駐韓美軍十八日至十九日於黃海展開獨立演訓，動員約廿餘架F-16戰機，兩天內執行逾百架次飛行任務，規模罕見。期間美軍F-16接近中方劃設的防空識別區，中國軍機升空應對，雙方在國際空域對峙，未發生衝突。

韓聯社報導，南韓國防部長安圭伯與聯合參謀本部議長陳永勝十九日接獲通報後，分別致電駐韓美軍司令布倫森表達抗議。官員透露，美軍事前雖通報韓方，卻未充分說明演習細節與目的。

南韓研議縮減美韓聯演規模

此外，南韓正研議縮減三月中旬「自由護盾」美韓聯演規模，並討論恢復「九一九兩韓軍事協議」，以降低半島緊張、營造對話氛圍。但這些舉措可能削弱對北韓的監控與反制能力，並損害美韓互信。南韓梨花女子大學教授朴元坤指出：「美國會將南韓此類舉動解讀為『不願成為美國夥伴』的訊號。若南韓持續拒絕聯合演習並抗議美軍獨立演練，美軍留在朝鮮半島的理由將會減少。」

