前賽車女王 扳倒十連任中道聯合幹事長

森下千里擊敗「中道改革聯合」幹事長安住淳，當選宮城縣第四選區眾議員，圖為日本首相高市早苗日前為她站台。（取自森下千里IG）

環境大臣森下千里 小蝦米對大鯨魚

日本眾議院大選代表自民黨投入宮城縣第四選區的森下千里，八點開票後即篤定當選，成為「小蝦米對大鯨魚」的典範，她的對手是當選十次的「中道改革聯合」幹事長安住淳。

一九八一年出生的森下是土生土長的愛知縣人，她在就讀大學期間成為「賽車女王」，還獲得年度賽車女王獎，後來以清涼寫真偶像身份在演藝界出道，活躍於旅遊與綜藝節目。森下在二〇一九年與經紀公司解約，淡出演藝界，進修公共政策與社會議題相關課程，逐步為轉型鋪路。

二〇二一年，自民黨徵召森下參選宮城縣第五選區眾議員，森下於是和母親帶了一隻貓，移居到宮城縣石卷市展開新生活。森下選擇移居宮城，主要是因為在三一一震災期間，曾於當地擔任志工，而萌生從政念頭。

森下在受訪時回憶，當時還在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，一個人搬到東北的小鎮，白天在街頭拉票，晚上回到住處，每天只能吃超商食物，整個人瘦了一圈，後來母親也搬來和她同住，照顧她的生活起居。

5年前雖敗 深耕地方 再度對決 擊退安住淳

石卷是一個靠海的小鎮，在三一一大地震時遭海嘯重創。安住淳是在地人，父親曾任石卷市牡鹿町的町長，他本人則是從日本放送協會（NHK）的政治記者，轉換跑道於一九九三年投入政壇，九六年當選眾議員，且連續當選十屆。在民主黨執政時期，安住曾擔任野田佳彥內閣的財務大臣。

對石卷來說，森下是「空降」參選者，大多數人都認為她不會待太久，但森下憑藉她堅定的意志，每天清晨站在街頭向居民拉票，並積極走訪社區和地方搏感情，逐漸取得信任。

二〇二一年，森下在宮城五區和安住首次對壘，雖然落敗，但也讓安住嚇出一身冷汗。選後自民黨有人問森下要不要回東京另起爐灶，但森下予以婉拒，表示希望再挑戰一次。

不過，二〇二四年由於宮城縣選區調整，森下失去在小選區參選機會，自民黨依慣例將她排入單獨比例代表，森下也首次進入國會，而且被高市早苗內閣任命為環境大臣政務官。

這次她在宮城四區出馬，再度與安住對戰。眾議員一年生對上卅年的老將，依舊是小蝦米與大鯨魚的格局，但這次森下氣勢如虹，選戰開跑當天就有高市的人氣加持，各項選情調查都顯示森下領先。

安住在立憲民主黨擔任幹事長，立憲與公明黨合組新黨「中道改革聯合」後，他繼續擔任幹事長職務，有不能輸的壓力，而森下透過一步一腳印的「陸戰」，和網路支持者主動散播的「空戰」應援，讓宮城四區的選情成為全國關注焦點。

