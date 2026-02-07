美伊間接會談 雙方未碰面

美國和伊朗代表六日在阿曼首都馬斯開特舉行雙邊間接談判，伊朗代表團由外交部長阿拉奇（左）率領，率先抵達阿曼王宮，與阿曼外長阿布塞迪（右）會晤。（歐新社）

美國中央司令部司令參與會談

美國和伊朗代表六日在阿曼首都馬斯開特舉行雙邊「間接」談判，這是去年六月美國和以色列聯手襲擊伊朗以來，美伊兩國首次會晤。德黑蘭方面以外交部長阿拉奇為首，華府則派出中東特使魏科夫和總統川普女婿庫希納。值得注意的是，美國中央司令部司令古柏上將亦參與會談，凸顯此次外交行動與美國再度於中東集結海空軍力的軍事部署高度整合。

伊朗外長受訪 語氣謹慎樂觀

談判原定上午舉行，但延後約兩小時，接近正午才展開。伊朗代表團由外交部長阿拉奇率領，率先抵達阿曼王宮，與阿曼外長阿布塞迪會晤後即返回下榻飯店。隨後，美方代表團進入王宮，停留約一小時半後離開。據伊朗國家電視台報導，伊朗代表團先將書面訊息交予阿曼外長，再由阿曼轉交美方。

請繼續往下閱讀...

各自回報內部磋商 再決定下一步

阿拉奇表示，雙方結束首輪間接會談後，將各自回報進行內部磋商，再決定「下一步行動方向」。他接受伊朗國營電視台現場連線訪問時的語氣謹慎樂觀，指當天的談判歷經多輪交換意見，主要聚焦於建立未來談判的基本架構。他同時坦言，雙方長期累積的「不信任」是當前談判面臨的重大挑戰，強調「必須先處理這個問題，才能進入下一階段的實質談判」。

伊堅持限於核武議題 拒折衷方案

美伊馬斯開特會談的範圍、性質及與會人員尚不明確。儘管美國國務卿魯比歐日前明確表示，任何協議都必須涵蓋「放棄飛彈發展、停止資助武裝團體，以及改善對待本國人民的方式」。但德黑蘭方面卻堅稱「會談僅限於核武議題」，也不接受埃及、土耳其與卡達等國提出的折衷方案：暫停鈾濃縮三年、將高濃度濃縮鈾運出境外、不率先發動彈道飛彈攻擊。阿拉奇會前表示，相互尊重和共同利益並非空談，而是必備條件，也是達成永久協議的基石。

談判前夕 伊地下基地部署長程飛彈

就在談判前夕，伊朗國營新聞電視台高調宣布，伊斯蘭革命衛隊已將最新「柯蘭沙爾四型」（Khorramshahr-4）長程彈道飛彈部署至地下基地，其射程達兩千公里，可攜帶重達一千五百公斤的彈頭，足以覆蓋中東大部分美軍基地與以色列全境，被視為對美方軍事威脅的直接回應。

美再發安全警告 籲公民立即離開伊朗

白宮新聞秘書李威特五日強調，川普總統「想看看能否達成協議」，但身為「全球史上最強軍隊的總司令」，「除了外交之外，隨時都有多種手段可以動用」。與此同時，美國「虛擬駐伊朗大使館」於六日凌晨發布緊急安全警告，再度呼籲所有美國公民「立即離開伊朗」，這已是過去一個月內多次類似警示，上一次是在一月十四日，當時川普正評估動武打擊伊朗等干預選項。

美國代表團則包括中東特使魏科夫（左二）和總統川普女婿庫希納（左一）。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法