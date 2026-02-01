為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    英相訪中換解禁 被制裁議員無感

    2026/02/01 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    英國上議院議員、御用大律師赫蓮娜．甘迺迪二〇二三年二月在英國外交及國協事務部外發表演說，反對中國新疆維吾爾自治區主席吐尼亞孜訪問英國。（法新社檔案照）

    英國首相施凱爾一月卅一日結束中國國是訪問，行間獲中國國家主席習近平允諾解除對英國議員制裁。然而，獲解除制裁的英國上議院議員、御用大律師赫蓮娜．甘迺迪並不領情，認為這不過是施凱爾此行所獲得的微不足道回報。

    「更樂見黎智英獲釋」

    北京於二〇二一年三月以「散布新疆人權虛假訊息」為由，制裁五名下議院及兩名上議院議員共七人。赫蓮娜．甘迺迪在「英國廣播公司」（BBC）節目上談到，工黨政府取得北京讓步，辦到了兩位前保守黨首相卡麥隆、強森無法達成的成果。但比起解除制裁，向中方提出香港壹傳媒創辦人黎智英審判更加重要，「我不會大張旗鼓地為此慶祝，我認為這只不過是微不足道的回報，我更樂見黎智英獲釋」。

    不僅赫蓮娜．甘迺迪，其他議員也批評北京「選擇性的移除制裁」，強調在黎智英仍遭監禁，以及維族持續受到迫害情況下，不會因中方移除制裁感到欣慰。

    施凱爾向BBC證實，確實有向習近平關切黎智英案以及維吾爾族所受待遇等問題。

    同獲解除制裁的保守黨前安全事務國務大臣杜耿涵，也在BBC節目批評施凱爾此行為英國爭取到的利益寥寥無幾，與中國達成的協議「難以置信的糟糕」，影響了「英國在世界上的立足之地」。他也批評工黨政府在中國行前卑躬屈膝，放行備受爭議的中國超級大使館興建，也沒有要求北京釋放黎智英。

    未被制裁 入境卻遭拒

    施凱爾提到，在與習近平會晤後，北京解除對英國議員的制裁，「習主席向我表示，這意味著中國歡迎所有國會議員」。然而，英國自由民主黨議員、對中政策跨國議會聯盟成員霍布浩斯，即便未被中國制裁，仍在去年赴香港探親時遭拒絕入境。霍布浩斯強調，若忽視既存在檯面下的封殺行徑，英中重塑外交形同空話，「我們需要首相的保證，所有議員都能在不受報復威脅下批評中國共產黨行徑」。

