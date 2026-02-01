靖國神社活動「辱華」 寶可夢致歉

因遭中國抗議，日本寶可夢取消卅一日在東京靖國神社舉辦的一場活動。圖為去年六月在美國新澤西州舉辦的寶可夢活動。（美聯社檔案照）

值此中日關係因「台灣有事」相關言論持續緊繃之際，原定一月卅一日在東京靖國神社舉辦的一場寶可夢集換式卡牌遊戲，已在遭中方痛批後於卅日臨時喊卡。日本寶可夢公司在官網上發出中日雙語的致歉公告，直言該活動本就不宜舉辦。

靖國神社供奉有二五〇萬名日本二戰陣亡者，包括二戰戰犯；曾遭日軍侵略的國家，特別是中國與南北韓，向來將參拜靖國神社視為日本對侵略缺乏悔意。因此當寶可夢官網出現要在靖國神社辦活動的訊息時，中國網路為之炸鍋，「寶可夢靖國神社」相關話題一度衝上熱搜。

請繼續往下閱讀...

根據中媒南方日報，中國網友廿八日在寶可夢官網發現一則題為「在靖國神社舉辦寶可夢卡牌體驗活動！兒童學校in靖國神社寶可夢卡牌教室」的預告；廿九日該報向寶可夢中國旗艦店及子公司查證，獲回應稱活動非官方主辦，相關貼文已撤下。

公告玩家私辦活動掀波

卅日，寶可夢公司發佈致歉公告，說明該活動係由具認證資格的個人自辦，依規定其資訊可刊登於官網；公司承認活動「本就不宜舉辦」，因審核疏漏致誤登，發現後已立即刪除並取消活動。

但中國官媒對此事仍緊咬不放，人民日報卅日說，活動資訊發布於官方平台，寶可夢難辭其咎，又稱寶可夢在涉及靖國神社問題上已非初犯（應是指AR手遊「寶可夢GO」曾將道館與補給站設在靖國神社），強調「漠視歷史、傷害感情的品牌終將被市場拋棄」；環球時報社評更斥在靖國神社舉辦兒童娛樂活動是「對歷史真相的公然褻瀆」，性質尤其惡劣。

中日關係在日相高市早苗去年十一月發表「台灣有事」的相關言論日趨緊繃，北京更祭出經濟與外交報復措施。高市過去經常參拜靖國神社，但自去年十月出任首相起便未再參拜過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法