強力掃蕩移民釀2死 全美逾300場抗議

美國各地卅日響應號召發動反對ICE的全國罷工罷課罷市，紐約市示威者在走上街頭。（路透）

繼一月卅日的全國罷工後，抗議美國移民暨海關執法局（ICE）強力掃蕩移民、並在明尼蘇達州造成兩人死亡的民眾，於卅一日發起遍及全美五十州及華盛頓特區逾三百場「ICE滾出所有地方」抗議活動，包括守夜與遊行。

該抗議主辦單位為全國草根組織「五〇五〇一」（意指五十州、五十場抗議、一場共同運動），回應近期多起與ICE相關的死亡事件：明州明尼阿波利斯先後遭槍殺的古德與普雷蒂、德州拘留中心死亡的甘伯斯，以及洛杉磯被非值勤ICE幹員槍殺的波特。

請繼續往下閱讀...

抗議人士說，這些事件反映ICE過度使用武力、拘留虐待及執法軍事化的問題。示威預計在各地ICE拘留中心、地方辦公室、國會議員選區辦公室外舉行，同時也會在機場與飯店附近集結，抗議協助ICE遣返移民的航空公司以及提供ICE住宿的飯店。

一月七日ICE幹員槍殺古德，廿三日引發數萬人走上明尼阿波利斯街頭抗議，廿四日普雷蒂再遭槍殺，促使卅日「全國行動日」爆發，從南部田納西州諾克斯維爾的高中生罷課，到西岸華盛頓頓週西雅圖當地商店歇業，全美各地有數百場響應號召的罷工。但主辦單位表示，其抗議訴求，包括要求ICE幹員為殺害平民負起法律責任，迄今仍未獲回應。

此外，抗議人士亦透過預算施壓，要求國會凍結ICE及其上級單位國土安全部經費，直至ICE與邊境保護局（CBP）撤離社區。國會民主黨人不滿ICE在明州造成二死，與共和黨人的預算協商破局，導致能維持聯邦政府大部分運作的支出協議最後未能在卅日午夜期限前過關，四分之三聯邦政府機構的運作，涵蓋教育、衛生、住房、國防等領域，卅一日零時一分起停擺。

卅日深夜，參院通過補救方案，將國土安全部從整體支出法案中拆出，單獨批准五項撥款法案（支應多數機構至九月），並對國土安全部實施臨時撥款，使其在移民執法政策協商期間維持運作。但眾議院已休會，最快二月二日復會審議該案，若通過，政府可望恢復運作。

美國各地卅日響應號召發動反對ICE的全國罷工罷課罷市，明尼蘇達州明尼阿波利斯示威者在寒冬低溫中高舉看板走上街頭。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法