1天至少3艘船 中國去年巡邏黃岩島352天

圖為二〇二四年三月四日，中國海警船在仁愛暗沙發射水砲驅離菲律賓補給船。（美聯社檔案照）

鞏固控制權 「船日」翻倍 高達1099天

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）分支機構「亞洲海事透明倡議」（AMTI）一月廿九日發布的最新分析指出，在位於菲律賓專屬經濟區、目前中國實質控制的黃岩島（菲稱斯卡伯勒淺灘），中國海警去年的巡邏天數達到三五二天，平均每天有約三艘船在該島附近活動。此外，中國南部戰區司令部一月卅一日表示，當天也在黃岩島附近進行海空巡邏。

請繼續往下閱讀...

南部戰區司令部宣布海空巡邏

該智庫指出，中國海警去年在黃岩島巡邏三五二天，幾乎一整年都出沒在該島附近，且「船日」高達一〇九九天，幾乎是二四年五一六天的翻倍。船日為單一船隻在特定區域停留一天的累積計數，意味去年平均每天有約三艘中國海警船在黃岩島附近活動，若考量訊號中斷和應答機失效等因素，實際數量肯定更高。

中國海警巡邏總量從二四年的一九三九個船日，增加到去年的二一八三個船日，主要集中在黃岩島及附近的仙賓暗沙（菲稱艾斯柯達礁，中稱仙賓礁），後者從一三九個船日增至四〇五個船日，且範圍向南擴至無人的「半月礁」；其他地區的巡邏則減少，包括仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁）從二八八個船日減少至一三一個船日，中業島（菲稱派格阿薩島）從二八一個船日減少至五十一個船日。

中國國務院去年九月宣布計畫在黃岩島設立國家級自然保護區，保護區面積達三五二三公頃，但菲律賓拒絕接受，認為這是以環境保護為幌子，非法鞏固控制權的企圖。另外，在南海九段線西南端，中國海警船將巡邏重點轉向馬來西亞水域「萬安灘」，在那裡停留二六一個日曆日，也比四十二個日曆日大幅跳升。

一月卅一日，解放軍南部戰區派出海空兵力，包括054A型飛彈護衛艦衡水號、大理號軍艦及轟6K轟炸機等，赴黃岩島周邊海空域展開戰備巡邏，並穿越菲律賓近日劃設的軍事演習區。聲明指出，中國一月以來加強在該地區的戰備巡邏，「堅決反擊區域內個別國家的侵犯挑釁行為」。

護捕魚權 菲提供漁船安全支援

與此同時，自一月廿六日起，菲國海岸防衛隊也部分空中和水上力量，為在黃岩島附近作業的約四十至五十艘菲國漁船提供安全支援，並運送燃油、淡水、冰塊和食品，「此次行動旨在確保菲國漁民免受中國海上力量的騷擾，保障他們的安全。儘管中國海警船持續出現，菲國漁民依然堅定在此水域捕魚，行使合法的捕魚權」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法