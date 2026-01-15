高市拚單獨過半 23日宣布眾院改選

日本首相高市早苗14日與自民黨幹事長鈴木俊一、日本維新會代表吉村洋文等執政黨高層會談，傳達在23日召集的例行國會中，將宣布解散眾議院的意向，預定19日親自對外說明解散的具體時機與理由等細節。（法新社）

立憲民主黨、公明黨 傳有意合併

日本首相高市早苗十四日傍晚在首相官邸，與自民黨幹事長鈴木俊一、日本維新會代表吉村洋文等執政黨高層會談，並傳達在廿三日召集的例行國會中，將宣布解散眾議院的意向。

讀賣新聞報導，吉村在會談後向媒體透露，高市將於十九日親自對外說明解散的具體時機與理由等細節。

目前關於選舉公告和投開票的日期，存在兩個方案，包括「一月廿七日公告、二月八日投開票」，以及「二月三日公告、二月十五日投開票」。若在廿七日解散、二月八日投開票，將成為從解散到投開票僅十六天的短期決戰，預料將打破岸田文雄內閣在二〇二一年眾院選舉創下的戰後最短十七天紀錄。

2月8日投票可能性高

二月八日雖然有阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）前來日本進行國是訪問，但為了縮短選舉造成的政治空窗，避免影響新年度政府總預算案的審查，目前以二月八日投開票的方案較具可能性。

高市十四日上午陪同來訪的南韓總統李在明，參觀奈良法隆寺，下午返回東京後，傍晚在首相官邸與鈴木和吉村會面。這是讀賣九日報導高市有意在開議當天解散國會的消息後，高市首次正式向執政黨高層傳達解散眾院的意向。在此之前，她僅向自民黨幹部表示，開議解散是「選項之一」。

高市送走李在明後，十五日將迎接義大利總理梅洛尼到訪，兩人將在十六日舉行會談。十七日是阪神大地震發生卅一週年，高市將出席相關追悼儀式。

雖然高市尚未正式說明，但朝野政黨已加速準備提名作業，自民黨已要求各都道府縣黨部十九日前申請眾院選的公認候選人。

日本各家媒體最新民調均顯示，高市內閣支持率居高不下，是促成高市提前解散國會的重要助力。自民黨幹事長鈴木俊一、選舉對策委員長古屋圭司，以及高市的親信、官房長官木原稔，十三日在黨本部分析各選區的選情。目前自民與維新執政聯盟在眾院掌握二三三席剛好過半，自民黨黨內確認，眾院選舉將以「單獨過半」為目標。

至於最大在野黨立憲民主黨，日前則與公明黨進行高層會談，尋求雙方的選舉合作。十四日傳出兩黨有意合組新黨的消息，公明黨可能撤出小選區，改以支持立憲黨提名人選，以換取立憲黨協助全力衝刺比例選區。產經新聞報導，公明黨將在完成黨內相關程序後，向立憲黨傳達其決定，兩黨幹部預定十五日進行相關協調。

