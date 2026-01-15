為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    德黑蘭檢察官揚言 對被捕示威者提處死刑 川普警告：伊朗若屠殺 將強硬行動

    2026/01/15 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    伊朗爆發全國性反政府示威，安全部隊血腥鎮壓抗議民眾。美國總統川普多次警告，若德黑蘭當局殺戮，美國將做出強硬回應。（美聯社）

    伊朗爆發全國性反政府示威，安全部隊血腥鎮壓抗議民眾。美國總統川普多次警告，若德黑蘭當局殺戮，美國將做出強硬回應。（美聯社）

    伊朗爆發全國性反政府示威，安全部隊血腥鎮壓抗議民眾，檢方還揚言將對被捕的示威者提出死刑指控。美國總統川普十三日警告，若德黑蘭當局對示威者處以絞刑，美國將做出強硬回應。

    匿名以色列官員透露，根據以色列的評估，川普已決定介入，但具體行動的範圍與時機仍不明朗。

    援助在路上 川普要伊民眾接管機構

    川普在密西根州底特律發表演說時，鼓勵伊朗民眾繼續抗爭，「接管你們的機構」，並將殺人和施暴者的名字記下來，「他們將付出非常沉重的代價」。川普還說，美國已對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵廿五％關稅，他也取消和伊朗官員的所有會議，直到殺戮行徑停止，「援助正在路上」。

    由於德黑蘭檢察官揚言，將以「與真主為敵」罪名，對部分被捕的示威者提出死刑指控。川普在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞專訪時回應，「如果他們這麼做，我們將採取非常強硬的行動…我們就看看，這樣做會給他們帶來什麼後果。」。

    匿名伊朗高層官員聲稱，伊朗已警告沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與土耳其等美國在中東地區盟友，一旦美國對伊朗動武，德黑蘭將對這些美國盟邦的美軍基地發動報復攻擊。

    伊朗這波抗爭在去年十二月廿八日爆發，最初是抗議貨幣貶值，後來甚至出現推翻神權政體的訴求。人權團體「人權行動者新聞通訊社」指出，抗爭死亡人數已增為至少二五七一人，遠遠超過伊朗過去數十年來任何一次抗議或動亂的死亡人數。

    美國國務院指稱，已超過一萬六百人被捕，美國公民在伊朗面臨被逮捕的重大風險，呼籲當地公民「現在就離開」。

