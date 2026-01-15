為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普稱伊朗處決示威者已喊卡 仍未排除軍事行動

    2026/01/15 06:34 即時新聞／綜合報導
    川普14日表示，美方被告知伊朗的「殺戮計畫」與「處決計畫」已經停止，於此同時，川普也尚未排除美國採取軍事行動的可能性。（路透）

    川普14日表示，美方被告知伊朗的「殺戮計畫」與「處決計畫」已經停止，於此同時，川普也尚未排除美國採取軍事行動的可能性。（路透）

    伊朗政府持續針對國內抗議活動進行血腥鎮壓，美國政府不排除對伊朗動武。美國總統川普14日表示，美方被告知伊朗的「殺戮計畫」與「處決計畫」已經停止，於此同時，川普也尚未排除美國採取軍事行動的可能性。

    綜合外媒報導，伊朗26歲示威者索塔尼（Erfan Soltani）8日被判處死刑，家人已被告知此事，伊朗政府預定14日執行死刑。此事被披露後迅速引發國際關注，不過川普14日在白宮表示：「我們被告知，伊朗的殺戮行為正在停止，而且沒有處決計畫。原本預期今天會有大量處決，但處決將不會發生，我們會查證這件事。」

    至於資訊來源，川普則拒絕透露，僅提到他是從一個非常重要且可靠的權威消息人士得到此資訊，「我們會持續關注。如果處決真的發生了，我肯定會非常憤怒」。

    於此同時，川普正評估一系列可能針對伊朗採取的相關行動，藉此回應伊朗對反政府抗議者的血腥鎮壓，其中包括發動軍事打擊。當被問到是否排除軍事打擊可能性，川普強調：「沒有。」並提到美方會持續關注局勢發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播