川普稱伊朗處決示威者已喊卡 仍未排除軍事行動

伊朗政府持續針對國內抗議活動進行血腥鎮壓，美國政府不排除對伊朗動武。美國總統川普14日表示，美方被告知伊朗的「殺戮計畫」與「處決計畫」已經停止，於此同時，川普也尚未排除美國採取軍事行動的可能性。

綜合外媒報導，伊朗26歲示威者索塔尼（Erfan Soltani）8日被判處死刑，家人已被告知此事，伊朗政府預定14日執行死刑。此事被披露後迅速引發國際關注，不過川普14日在白宮表示：「我們被告知，伊朗的殺戮行為正在停止，而且沒有處決計畫。原本預期今天會有大量處決，但處決將不會發生，我們會查證這件事。」

至於資訊來源，川普則拒絕透露，僅提到他是從一個非常重要且可靠的權威消息人士得到此資訊，「我們會持續關注。如果處決真的發生了，我肯定會非常憤怒」。

於此同時，川普正評估一系列可能針對伊朗採取的相關行動，藉此回應伊朗對反政府抗議者的血腥鎮壓，其中包括發動軍事打擊。當被問到是否排除軍事打擊可能性，川普強調：「沒有。」並提到美方會持續關注局勢發展。

