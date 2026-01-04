美國干預拉美五大行動

美國空襲委內瑞拉、逮捕總統馬杜羅，並非首度介入拉美事務，而是延續自19世紀「門羅主義」以來的干預傳統，20世紀多以保護美國利益與對抗共產主義為名。佛羅里達國際大學教授伽馬拉指出，美國在拉美奉行「戰略拒止」，旨在阻絕非美勢力滲透；冷戰時期多採秘密行動，1980年代起轉趨公開軍事干預。

1954年：瓜地馬拉民選總統阿本斯推動土地改革，將美國聯合果品公司大量閒置土地收歸國有，觸怒華府。時任總統艾森豪授權中情局策動政變，成功推翻阿本斯政府，開啟冷戰時期美國在拉美祕密干預的先例。

1961年：甘迺迪政府支持約1400名受中情局訓練的古巴流亡者，在豬玀灣登陸企圖推翻卡斯楚政權。行動因缺乏民眾響應而慘敗，反使古巴更緊密靠攏蘇聯，加劇冷戰對峙。

1983年：格瑞那達總理畢紹普遭軍方推翻後，雷根政府以保護當地數百名美國醫學生及防範蘇聯、古巴擴張為由，發動「緊急狂暴行動」，迅速佔領該島，扶植親美臨時政府，並於次年舉行選舉。

同一時期，尼加拉瓜左翼「桑定民族解放陣線」於1979年推翻親美蘇慕薩政權，奧蒂嘉上台。雷根政府視其為威脅，自1981年起祕密資助反政府游擊隊「反抗軍」，後因資金來源涉及對伊朗軍售，爆發「伊朗門醜聞」。

1989年：老布希總統下令出兵巴拿馬，逮捕曾與中情局合作的強人諾瑞嘉。因其涉入毒品走私、法外處決、販賣美國情報予東歐共產政權等行為，美方最終以恢復民主與保護公民為由發動「正義之師行動」，成功拘捕諾瑞嘉並送至美國受審服刑。

