美國轟炸委內瑞拉／俄伊跳腳 阿根廷拍手 歐洲籲克制

美軍3日凌晨對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動軍事打擊，爆炸與低空飛行軍機迫使民眾倉皇躲避。（美聯社）

針對美國三日空襲委內瑞拉並逮捕總統馬杜羅夫婦，世界各國反應大致可分三類，一是以俄羅斯與伊朗為首的挺馬反美派的強烈譴責，二是中南美洲多國的驚憂區域緊張情勢升高，最後是美國的西方盟友呼籲降低緊張與尊守國際法。中國則只提醒國民近日勿赴委與僑民注意安全。

包括俄羅斯、伊朗、古巴、白俄羅斯等支持馬杜羅的國家強烈譴責美國對委內瑞拉的軍事行動，其中俄羅斯外交部直言美國的行為是「武裝侵略，令人深為憂慮以及應遭譴責」。

與美國關係不睦的伊朗的最高領袖哈米尼直接稱美國為敵人；古巴總統狄亞士—卡奈稱此為對勇敢的委國人發動的國家恐怖主義；白俄羅斯總統魯卡申柯認為此舉會變成「第二個越戰」。黎巴嫩真主黨也大罵，這是恐怖侵略與美式暴行。

拉美各國中，巴西、哥倫比亞與墨西哥強烈譴責，巴西總統魯拉表示，美國已越過「不可接受的界線」。哥倫比亞總統裴卓宣布將尋求召開聯合國安理會緊急會議。挺川普的阿根廷與反對馬杜羅的厄瓜多叫好；加勒比海島國千里達及托巴哥則撇清沒有參與美國軍事行動。

包括歐盟與烏克蘭在內的歐洲各國除表示密切關注、要釐清事實，以及呼籲克制外，幾乎沒以太強烈措辭予以譴責，頂多是引用法條證明美國此舉於法無據或違法。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯就說，歐盟一再聲明馬杜羅政權欠缺正統性，及主張政權和平過渡，「在任何情況下都必須尊重國際法與聯合國憲章的原則。呼籲各方克制。」

聯合國：開創危險先例

聯合國秘書長古特瑞斯對此表示震驚，並警告，美國此舉開創危險先例。亞洲國家的反應則著重自家國民安危。

