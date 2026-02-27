李四川出示權狀切割親弟 四叉貓提「這一點」打臉：這樣解釋有比較好嗎？

李四川秀出權狀回應，土地從祖父輩起就是共同持分，因此是同地號，澄清「白沙段159-1」不在該棟建物的範圍，對此，四叉貓表示，「白沙段159」這塊地，李四川也有所有權啊！（圖擷取自臉書）

網紅四叉貓今（27日）指出，翻開李四川財產申報的土地欄位，與其弟經營的公司地址一模一樣，李四川秀出權狀回應，土地從祖父輩起就是共同持分，因此是同地號，澄清「白沙段159-1」不在該棟建物的範圍，對此，四叉貓表示，「白沙段159」這塊地，李四川也有所有權啊！李四川拿出權狀這樣解釋有比較好嗎？

李四川今回應，從祖父那一輩開始，李家在小琉球的土地就是由家族成員共同持分，因此是同一個地號。李四川強調，弟弟用持分的土地登記為一琉麻花捲公司所在地，「兆福環保公司並不在我們持分的土地上」。

請繼續往下閱讀...

四叉貓在臉書PO文表示，早上發文詢問李四川，關於他的惡霸弟（李賜福）的公司登記地址，「兆福環球有限公司」的土地「白沙段159-1」屬於李四川的，兆福地址：屏東縣琉球鄉中福村本漁路68號，李四川下午公布了他弟的建物所有權狀，澄清「白沙段159-1」不在該棟建物的範圍，所有權狀記載該建築基地是：「白沙段158-6」「白沙段159」（所有權狀紅色框）。

四叉貓直言，「白沙段159」這塊地，李四川也有所有權啊！李四川拿出權狀這樣解釋有比較好嗎？

李四川秀出權狀回應，土地從祖父輩起就是共同持分，因此是同地號，澄清「白沙段159-1」不在該棟建物的範圍，對此，四叉貓表示，「白沙段159」這塊地，李四川也有所有權啊！（圖擷取自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法