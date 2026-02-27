為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李四川出示權狀切割親弟 四叉貓提「這一點」打臉：這樣解釋有比較好嗎？

    2026/02/27 17:03 即時新聞／綜合報導
    李四川秀出權狀回應，土地從祖父輩起就是共同持分，因此是同地號，澄清「白沙段159-1」不在該棟建物的範圍，對此，四叉貓表示，「白沙段159」這塊地，李四川也有所有權啊！（圖擷取自臉書）

    李四川秀出權狀回應，土地從祖父輩起就是共同持分，因此是同地號，澄清「白沙段159-1」不在該棟建物的範圍，對此，四叉貓表示，「白沙段159」這塊地，李四川也有所有權啊！（圖擷取自臉書）

    網紅四叉貓今（27日）指出，翻開李四川財產申報的土地欄位，與其弟經營的公司地址一模一樣，李四川秀出權狀回應，土地從祖父輩起就是共同持分，因此是同地號，澄清「白沙段159-1」不在該棟建物的範圍，對此，四叉貓表示，「白沙段159」這塊地，李四川也有所有權啊！李四川拿出權狀這樣解釋有比較好嗎？

    李四川今回應，從祖父那一輩開始，李家在小琉球的土地就是由家族成員共同持分，因此是同一個地號。李四川強調，弟弟用持分的土地登記為一琉麻花捲公司所在地，「兆福環保公司並不在我們持分的土地上」。

    四叉貓在臉書PO文表示，早上發文詢問李四川，關於他的惡霸弟（李賜福）的公司登記地址，「兆福環球有限公司」的土地「白沙段159-1」屬於李四川的，兆福地址：屏東縣琉球鄉中福村本漁路68號，李四川下午公布了他弟的建物所有權狀，澄清「白沙段159-1」不在該棟建物的範圍，所有權狀記載該建築基地是：「白沙段158-6」「白沙段159」（所有權狀紅色框）。

    四叉貓直言，「白沙段159」這塊地，李四川也有所有權啊！李四川拿出權狀這樣解釋有比較好嗎？

    李四川秀出權狀回應，土地從祖父輩起就是共同持分，因此是同地號，澄清「白沙段159-1」不在該棟建物的範圍，對此，四叉貓表示，「白沙段159」這塊地，李四川也有所有權啊！（圖擷取自臉書）

    李四川秀出權狀回應，土地從祖父輩起就是共同持分，因此是同地號，澄清「白沙段159-1」不在該棟建物的範圍，對此，四叉貓表示，「白沙段159」這塊地，李四川也有所有權啊！（圖擷取自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播