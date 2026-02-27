台中燈會「最美風景」！正妹女警值勤照曝 網友暴動：今晚去看

台中燈會登場，正妹女警身影「模糊」了宣導重點。（取自「臺中TCPB波麗士」臉書）

元宵節將至，台中燈會人氣IP「姆明（Moomin）」主題燈吸引大批遊客，但近日台中市警局粉專的一張值勤側拍照，卻意外成為網友關注焦點。照片中一名外型清新、笑容甜美的長髮女警，在燈區守護安全的身影被捕捉，貼文湧入網友留言敲碗要IG。

台中市警局粉專「臺中TCPB波麗士」日前發文提醒，本週末將迎來燈會最後一個連假，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具，並配合敦化路2段、啟航路等路段的交通管制。然而，貼文配圖中一位正妹女警的身影卻完全「模糊」了宣導重點。畫面中穿著制服的女警穿著制服露出甜美微笑，清澈的大眼與親切的氣質，讓大批網友瞬間淪陷，直呼「燈會再美也沒女警美」。

請繼續往下閱讀...

貼文下方，網友紛紛留言：「好漂亮的美女警員」、「那個姐姐好可愛給認識嗎」、「攝影師太會拍了吧」、「這警花也太美」、「請問去燈會有機會認識這位美女嗎？」、「衝著警察 今晚去看看」。

粉專小編也幽默回應網友。對於有網友表示「這是招生文嗎？」小編回應：「37歲以前報告都來的及唷」；有網友開玩笑稱：「發文不附ig，不給過。」小編則付上「臺中TCPB波麗士」的IG，並要求該網友「快點追蹤」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法