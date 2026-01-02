喬治克隆尼入籍法國 川普大酸特酸

美國總統川普發文大酸好萊塢男星喬治克隆尼一家四口入籍法國，指克隆尼與其妻阿瑪爾是「最爛政治預言家」，還批評法國政府在處理移民問題上做得很差。（美聯社檔案照）

針對日前爆出美國好萊塢男星喬治．克隆尼一家四口已入籍法國，川普總統在二〇二五年十二月卅一日發文開嗆，左打克隆尼伉儷是最爛政治預言家，右批法國政府在處理移民問題上做得很差。事實上，法國官員此前也對克隆尼入籍法國頗有微詞，特別是克隆尼本人坦言自己法語很差。

根據法新社去年十二月廿九日看到的一份法令，得過奧斯卡最佳男配角的六十四歲男星克隆尼、他的黎巴嫩裔的人權律師妻子阿瑪爾，以及兩人的兩名子女，已成為法國公民。克隆尼長期支持民主黨、是民主黨重要勸募人，也敢於出言批評川普。

川普特地就此在社群平台上發文，劈頭就稱此事是「好消息」；川普先批克隆尼伉儷是歷來「最爛」政治預言家，隨即又說法國正可悲地深陷重大犯罪問題中，只因為法國在處理移民問題上做得太糟糕，就跟美國在前朝拜登總統領導下沒兩樣。川普接著開始翻老帳，嘲諷克隆尼在拜登於去年總統大選首場電視辯論中表現奇差無比後，就立刻放棄拜登，改挺賀錦麗參選。

川普接著嘲笑賀錦麗現在正跟全美最爛州長加州州長紐森與明尼蘇達州州長華茲，爭奪未來注定失敗的民主黨主導權。最後又嘲諷克隆尼搞政治的曝光度，與那寥寥幾部平庸的電影相比還比較高，「他根本算不上電影明星，就是個愛經常對政治常識抱怨的普通人。讓美國再次偉大！」

值此法國從新年元旦起落實對入籍者的法語能力有更嚴格要求之際，法國也有官員直言，讓自陳法語欠佳的克隆尼趕在新制實施前獲准入籍是雙重標準。內政部部長級代表韋德倫說，她能理解部分法國人對雙標的感受，「我們必須謹慎看待我們所傳遞的訊息」。

根據法國民法，經外長提議，國籍可授予任何提出申請、通法語、且對提升法國國際影響力與國際經濟關係有所貢獻的外籍人士；至於一日生效的新移民規定，則要求入籍申請者需出示證明，顯示其法語程度足以在法國念大學，此外還需通過公民知識測驗。

