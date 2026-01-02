為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    澤倫斯基：距和平協議僅差10％

    2026/01/02 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基在新年演說中表示，距離終結烏俄戰爭的和平協議僅差10％的努力。圖為2025年12月澤倫斯基赴美會晤川普總統後發表談話。（美聯社﹜

    烏克蘭總統澤倫斯基在新年演說中表示，距離終結烏俄戰爭的和平協議僅差10％的努力。圖為2025年12月澤倫斯基赴美會晤川普總統後發表談話。（美聯社﹜

    烏克蘭總統澤倫斯基在二〇二五年十二月卅一日的新年演說中表示，距離終結將滿四年的烏俄戰爭的和平協議僅差十％的努力，但「這十％決定的是和平、烏克蘭和歐洲的命運」，警告至關重要的領土問題尚待解決，不能為了結束戰爭使俄羅斯受益。

    澤倫斯基強調，儘管烏克蘭盼望戰爭落幕，不代表願意為此付出「一切代價」，任何和平協議都需要具備強而有力的安全保證，嚇阻莫斯科未來進犯野心，「和平協議已有九成準備就緒，尚有十％仍待處理，這剩下的部分遠不只是數字」。

    領土問題待解 不會簽軟弱條約

    澤倫斯基表明不會簽署助長戰爭的「軟弱」和平條約，並宣示即使烏克蘭人對戰爭心力交瘁，但「以為我們會因而準備投降的人大錯特錯」。他說：「我的簽名只會簽在堅實的協議上。而這正是每一次會談、每一通電話、每一項決策的目的所在。」

    俄羅斯總統普廷在約三分鐘的新年談話中，呼籲人民「相信勝利」，並稱烏克蘭戰場上的指揮官與士兵為「英雄」，「我們相信你們，也相信我們的勝利」。與此同時，俄國在卅一日晚間發射逾兩百架無人機攻擊烏克蘭，主要鎖定能源基礎設施，讓這場持續近四年的戰爭跨年。

    就在澤倫斯基發表演說前數小時，美國特使魏科夫才與烏克蘭及歐洲安全顧問舉行電話會議，討論如何在二〇二六年推動和平進程。魏科夫表示，新的一年將有「重要工作」等待完成。澤倫斯基預計六日在法國出席與歐洲盟友的會議，可能對領土議題達成重要決議。

