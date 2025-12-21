佔領烏克蘭全境 普廷野心未變

知情人士指出，美國情報評估仍認為俄羅斯總統普廷最終意圖不僅在於佔領烏克蘭全境，更企圖收復部分前蘇聯時期的歐洲領土。圖為普廷十九日出席莫斯科年終記者會。（路透）

覬覦前蘇聯加盟國領土

路透廿日引述六名知情人士指出，美國情報報告維持對俄羅斯總統普廷戰爭目標的判斷，認為其最終意圖不僅在於佔領烏克蘭全境，更企圖收復部分前蘇聯時期的歐洲領土。此看法與普廷否認對歐洲構成威脅的說法相悖，也與美國總統川普及其特使魏科夫等人的說法產生矛盾。美國國務卿魯比歐十九日強調，美方不會強迫烏俄接受任何終戰協議，美方目的是釐清雙方各自能接受的條件。

波海三國 自認是頭號目標

自普廷發動全面入侵以來，美國情報單位對其野心的評估始終一致，且與歐洲領袖和情報單位觀點相符，即普廷覬覦整個烏克蘭，甚至包括北大西洋公約組織（NATO）成員國在內的前蘇聯加盟國領土。民主黨籍眾議院情報委員會成員奎格利表示：「情報一直顯示，普廷想要更多；歐洲人相信，波蘭人更是深信不疑，波羅的海三國則認為自己是頭號目標。」據悉，最新情報報告於今年九月下旬發布。

川普特使魏科夫與女婿庫希納已就一份廿點和平計畫，與烏、俄及歐洲官員展開數週談判。儘管美方稱取得若干進展，但在領土問題上仍存重大分歧。十九日，魏科夫與庫希納在邁阿密會晤烏克蘭首席談判代表烏梅羅夫及歐洲代表團。烏梅羅夫表示：「我們與美國夥伴就後續步驟及不久將來的合作達成共識。」翌日，普廷特使德米崔耶夫也抵美，將與魏科夫和庫希納會談。

魯比歐：不強迫烏俄達成協議

魯比歐十九日在年終記者會上強調，結束烏俄戰爭的談判雖有進展，但仍有很長的路要走。他重申：「最終達成協議取決於烏俄自身，美方不能強迫任何一方達成協議。」魯比歐說明，美方角色在於「釐清雙方各自能接受的條件」，並找出重疊之處，「這或許無法實現，但我希望能在年底前完成」。針對目前商討中的廿點和平計畫，他也提醒，「最棘手的問題總是最後才出現」。

美歐安全承諾 俄尚未同意

據報導，美、烏、歐談判代表十五日在柏林會談中達成廣泛共識，包含旨在保障烏克蘭未來安全、免受俄國再次侵略的安全承諾，其中之一是在鄰國和烏克蘭境內遠離前線的地方部署一支主要由歐洲人組成的安全部隊，但多次拒絕在烏部署外國軍隊的普廷是否同意尚不明朗。此外，烏克蘭軍隊上限將被設定為八十萬人，但俄國希望降低上限，而美國對此持開放態度。美國還將提供情報和其他方面的支持，據稱包括對烏克蘭的空中巡邏。

消息人士指出，上述保障取決於澤倫斯基同意向俄國割讓領土，但因他已排除此一可能性，各方仍在探討其他方案。澤倫斯基廿日在基輔表示，美國已提出一種全新和平談判模式，由烏俄進行對話，並有美國、甚至可能包括歐洲特使參與．但未具體說明談判形式細節。

