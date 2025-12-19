隱疫判賠 中國反告密州損害武漢名譽

為反制美國密蘇里州因其隱瞞新冠肺炎疫情而索賠，中國也以包括武漢病毒研究所等機構的名義，對密蘇里州提起訴訟，並求償3564億人民幣（約1.59兆台幣）。（路透檔案照）

密州準備查扣中國資產 中國也提訴訟 求償1.6兆

美國密蘇里州檢察長哈納威（Catherine Hanaway）十六日指出，就在她準備查扣中國資產，做為因隱瞞新冠肺炎（COVID-19、武漢肺炎）疫情而須對該州支付鉅額賠償之際，中國也對密蘇里州提起訴訟，並求償三五六四億人民幣（約一﹒五九兆台幣），外加所有訴訟費用，還保留進一步索賠的權利。

哈納威發佈新聞稿指出，密蘇里州檢察長辦公室上週接獲通知，武漢市人民政府、中國科學院及武漢病毒研究所等，已在武漢市中級人民法院提起訴訟，宣稱密蘇里州的求償行動對中國構成經濟與聲譽威脅。

聯邦法官判中國須賠償250億美元

哈納威指出，中國指控密蘇里州「貶損武漢病毒研究所的社會評價」，這起訴訟顯然是拖延戰術，「也更加證明我們從一開始就站在正確的一方。」

今年三月，美國聯邦法官就隱瞞新冠肺炎疫情案，認為中國在疫情期間囤積個人防護裝備，危害密州及其居民，裁定中國必須賠償約二五〇億美元（約七八九五億台幣）。密州打算扣押中國在美資產抵償，並尋求川普政府協助執行法院判決。

中國拒絕接受判決結果，直斥這起在二〇二〇年疫情初期提起的訴訟「荒謬」。中國外交部今年稍早表示，中國在疫情期間採取的行動不受美國管轄，中方也不承認這項判決。

中方在訴訟中列舉的被告包括密蘇里州政府（由共和黨籍州長基歐代表）；前密州檢察長、現任聯邦參議員施密特（Eric Schmitt）；密州檢察長，包括前檢察長貝里（Andrew Bailey，現任聯邦調查局共同副局長）。中方要求被告必須在紐約時報、美國有線電視新聞網（CNN）、華爾街日報、華盛頓郵報、YouTube等美國媒體或網路平台，以及人民日報、新華網等中國媒體或平台上公開道歉。

中國稱惡意訴訟損害經濟 危害主權

中方還指控，密蘇里州的「惡意訴訟」已「嚴重損害原告名譽，造成巨大經濟損失，並深刻危害中國的主權、安全與發展利益」。

被視為美國總統川普盟友的施密特對此表示，他已被中國禁止入境，如今又成為這起五百億美元法律戰的訴訟對象，「我將此視為一種榮譽勳章」。中國在疫情期間的陰險惡行，導致超過一百萬美國人喪生，對美國經濟造成多年動盪，並帶來難以估量的人道災難，「身為密蘇里州檢察長，我提起訴訟就是為了追究他們的責任。」

施密特強調，此舉只是中國企圖轉移焦點的手段。全世界都知道，中國手上沾滿鮮血。中國對新冠肺炎病毒的起源說謊、試圖掩蓋真相，最終引爆全球大流行，造成重大人命損失，「責任完全在他們身上」。

