    美商務機墜毀引發大火釀7死！退休賽車手與妻子兒女罹難

    2025/12/19 07:36 即時新聞／綜合報導
    一架商務噴射機於週四上午10點初從斯泰茨鎮地區機場（Statesville Regional Airport）起飛不久後又返回機場，但在嘗試降落時卻意外墜毀並引發大火，現場濃煙密布。（美聯社）

    美國北卡羅來納州於當地時間週四上午，驚傳一架商務噴射機墜毀在一處區域性機場，並引發大火，導致多人死亡，該機場為此暫時關閉，據指罹難者包含退休的美國改裝房車系列賽（NASCAR）賽車手畢佛（Greg Biffle）和他的家人。

    綜合媒體報導，一架商務噴射機於週四上午10點多從斯泰茨鎮地區機場（Statesville Regional Airport）起飛不久後又返回機場，但在嘗試降落時卻意外墜毀並引發大火，現場濃煙密布。

    據警方指出，機上有5名成人和2名兒童遇難，目前尚無法公布確切的乘客名單，不過外媒指該架飛機登記在退休賽車手畢佛經營的公司名下，家屬也透過聲明表示，罹難者也包含畢佛和他的妻子、女兒、兒子。

    事發後機場也為此暫時關閉，並表示需要一些時間對跑道進行清理，具體的事發起因仍待確認，美國國家運輸安全委員會（NTSB）也將針對此次事故展開調查。

    北卡羅來納州州長史坦（Josh Stein）也透過社群表達哀悼，並透露過去在颶風海倫釀災後，畢佛曾為當地災民提供幫助，盛讚畢佛的一生充滿勇氣和同情心。各界人士也紛紛表達對這位前賽車手的哀悼。

    美國北卡羅來納州於當地時間週四上午驚傳，一架商務噴射機墜毀在一處區域性機場，據指罹難者包含退休的美國改裝房車系列賽賽車手畢佛（見圖）和他的家人。（美聯社）

