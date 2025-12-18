為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中客羽田機場飆罵竟因「這件事」 台人日語報警又遭砲轟

    2025/12/18 20:58 即時新聞／綜合報導

    近期一部中國遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群平台流傳，引起各國網友熱議。稍早有網友發文補充事件背景，據稱當時5名中國遊客佔用了5排共20個座位，2名台灣遊客出言規勸，兩方因此發生言語衝突。

    網友「@Byron_Wan」在X平台PO文說，據信這起事件發生在本月17日，當時5名中國遊客佔用了5排座位，造成他人不便，2名看不下去的台灣遊客出言相勸，卻引起中國遊客不滿，當場將日本的國際機場變成潑婦罵街的場所。

    中國遊客在東京羽田機場展現泱泱大國風範，5人佔用了20個座位。（擷取自X平台 @Byron_Wan）

    影片中可以聽到女中國客3人組氣勢洶洶質問男遊客「你管我不彙報的嗎？」、「我要跟你彙報嗎？我需要跟你彙報嗎？不要臉」、「我雙標跟你有什麼關係啊？（跟你有什麼關係唷！）」、「帥哥我告訴你一件，台灣就是中國的，搞清楚政治。出門在外，把政治搞清楚了再出來，說話的時候。」

    此時中國遊客中的大叔則展現出截然不同的風範，他伸手搭向男遊客肩膀，2人態度和善溝通，結果這個友好舉動又惹毛了女中國客3人組，其中1人還伸手把大叔用力拉回己方陣營，「你給我死過去！」

    中國大叔原先在和台灣男遊客友善溝通，卻被兇悍女中國客拉走。（擷取自X平台 @Byron_Wan）

    後續台灣女遊客用日文向警方解釋情況時，也讓女中國客感到不開心「怎麼樣啊？說甚麼？說人話，說狗語啊！說人話！」而當台灣女遊客以日語「あの」（不好意思，音近啊譨）繼續與警察溝通時，這名女中國客更飆出了一句「啊你媽的譨！」，無理舉動令人嘆為觀止。

