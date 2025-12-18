甫獲天皇親授旭日大綬章 謝長廷可望接掌台日關係協會

前駐日代表、總統府資政謝長廷可望接任台日關係協會會長。（資料照）

台日關係近年持續升溫，知情人士透露，台日關係協會會長可望由甫獲日本天皇親授最高榮譽「旭日大綬章」的前駐日代表、總統府資政謝長廷接任。

謝長廷是民進黨核心創黨元老之一，歷任台北市議員、立法委員、高雄市長、民進黨主席、行政院長；2016年至2024年擔任駐日代表，對日關係經營相當綿密深入，並於今年11月獲日本天皇親授最高榮譽的「旭日大綬章」，為首位獲此殊榮的台灣駐日代表。

日本於1972年9月29日轉向與中華人民共和國建交，同年12月1日成立「財團法人交流協會」（2017年改名為日本台灣交流協會），中華民國於同年12月2日成立「亞東關係協會」（2017年改名為台灣日本關係協會），二者皆為人民團體，作為台日兩國間事務溝通與互動平台，繼續維持雙邊經貿、文化交流、技術合作等非政府間實務關係。

知情人士指出，若由謝長廷接掌台日關係協會，有望更進一步深化台日雙邊關係，特別是日本首相高市早苗堅定護衛民主自由，支持台日攜手打造排除中國干預的「非紅供應鏈」，亦期待深化在半導體、人工智慧與經濟安全保障等領域的合作。

至於現任台日關係協會會長蘇嘉全，知情人士表示，由於海基會董事長吳豊山今天請辭，不排除將新任海基會董事長人選與台日關係協會會長異動做連動考量。

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之（右）與美國在台協會（AIT）處長谷立言（左）共同出席謝長廷受章祝賀會。（資料照）

