立場偏移？ 寰宇新聞台跑馬：「中國駐日代表李逸洋」惹議

「寰宇新聞台」的新聞跑馬燈竟然數度出現「中國駐日代表李逸洋」的離譜錯誤。（擷自YOUTUBE）

受邀擔任行政院政務顧問的日本前統合幕僚長岩崎茂，日前遭到中國列為制裁對象。岩崎茂17日前往駐日代表處拜會我國駐日代表李逸洋，凸顯他並未因中國的打壓而屈服。不過有眼尖網友捕捉到「寰宇新聞台」的新聞跑馬燈竟然數度出現「中國駐日代表李逸洋」的離譜錯誤，引發輿論譁然。

「寰宇新聞台」昨（18日）晚有至少一個多小時的新聞跑馬燈，數度顯示「中國反制岩崎茂 中國駐日代表李逸洋會面表達關切」的錯誤標題。而李逸洋實際為中華民國現任駐日本代表，其為基隆市人，記者出身，是知名的政治人物。

請繼續往下閱讀...

這起「國家級烏龍」立刻引起民眾關注，讓網友感嘆，曾經以國際觀、高品質著稱的寰宇新聞台，自從經營權轉手後，內容素質已出現斷崖式下滑。寰宇新聞台（Global News）原隸屬於台灣亞洲衛星電視，早期以高比例的國際新聞與專業深度著稱，是許多想跳脫台灣傳統政論口水戰觀眾的首選。然而，隨著2022年傳出亞洲衛星電視經營權轉手，寰宇新聞台的風格產生了劇變。

網友在Dcard貼文指出，現在轉到寰宇新聞台，常會有一種「我是在看東森新聞嗎？」的錯覺。不僅播報節奏、標題風格、新聞選題與東森新聞高度雷同，甚至被爆出兩台使用完全相同的畫面與內容。也有人直言「寰宇現在的老闆應該跟東森電視是有關的（茂德機構）」、「寰宇，很東森 +1，談到政治類，都讓KMT中國黨的把話講完，引述民進黨的，只有截取的一段話」。

本次將台灣駐日代表李逸洋冠上「中國駐日代表」的頭銜，引發網友質疑，如此基礎的政治常識與編輯台審核機制竟然完全失效。先前在Threads上就有網友對「寰宇新聞台」的報導變化，聯想這是否與經營權易主後的立場轉變有關，甚至懷疑媒體素質的下降是為了節省人力成本，導致編審團隊品質不一。

「寰宇新聞台」的新聞跑馬燈竟然數度出現「中國駐日代表李逸洋」的離譜錯誤。（擷自電視）

行政院政務顧問岩崎茂（左）17日拜會駐日代表李逸洋（右）。（取自駐日代表處官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法