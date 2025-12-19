歐盟決議動用俄資產 比利時態度成關鍵

歐盟領袖18日在布魯塞爾召開峰會，針對動用俄羅斯遭凍結資產援助烏克蘭展開討論。圖為歐盟理事會主席柯斯塔（後右）與烏克蘭總統澤倫斯基（後左）。（法新社）

歐洲聯盟（EU）十八日於布魯塞爾召開會議，商討動用俄羅斯凍結主權資產事宜，且開會時間不設限，直到得出成員國一致同意結果為止，這也意味著管理最大筆俄國資產，此前因顧慮遭莫斯科報復表示反對的比利時，將面臨來自其他成員國的龐大壓力。

據歐盟評估，烏克蘭將在明年四月陷入資金短缺困境，需要額外一三五〇億歐元才能撐過未來兩年。

為此，歐盟推動利用俄羅斯在歐洲遭凍結的二一〇〇億歐元部分資產，以貸款形式向烏克蘭提供九百億歐元，只有在未來俄羅斯為戰爭期間造成的重大損失支付賠款時，才必須償還貸款。

然而，由於多達一八五〇億歐元的俄凍結資產存放於比利時「歐洲清算銀行」（Euroclear），總理德威弗因不願獨自承擔俄羅斯的潛在報復，至今不願放行。法新社引述歐洲官員說法，即便其他成員國想方設法減緩比利時擔憂，仍未能滿足德威弗要求，堅持任何保證都必須不設限制，其他國家的俄資產也應該要被使用。

理論上，其他成員國能夠以壓倒性多數強行過關，但此被視為「核彈級選項」，可能性不高。歐盟所擬定的「Ｂ計畫」，是由成員國自行籌措資金援助烏克蘭。但因為需要包括親俄羅斯的匈牙利在內全體成員國同意，已不被視為可行方案。儘管如此，德威弗仍可能試圖說服盟友採取Ｂ計畫，其他國家或許也願抱持開放態度。

根據「衛報」曝光的峰會文本草案，歐盟強調會與比利時和其他受到任何因烏克蘭賠償貸款招致負面後果的國家，採取「全面一致行動」，以及「共同承擔並與七大工業國集團（G7）及其他志同道合夥伴協調的重要性」，顯示出歐盟期盼其他包括英國、日本和瑞士等其他握有俄羅斯資產的國家共同參與。

美施壓勿動用俄資產

歐盟同時面臨來自華盛頓的壓力。一名烏克蘭官員向法新社透露，川普政府正施壓歐盟勿動用俄羅斯資產，認為可作為和平協議籌碼，至今也仍有七個歐盟成員國反對。烏克蘭總統澤倫斯基則會出席布魯塞爾會議，說服歐洲盟友通過決議。

由美國特使魏科夫與俄經濟特使德米崔耶夫為首的代表團，將在本週末於邁阿密協商。雖然烏俄和談進展迄今正面，外界擔憂雙方堅不退讓的領土問題恐使協議破局。俄羅斯總統普廷十七日在與高階將領的年度會議中表示，儘管莫斯科傾向以外交途徑達成「消除衝突根源」的目標，「但若是對方及其外國資助者拒絕參與實質對話，俄羅斯將以軍事手段達成我國歷史領土的解放」。

俄羅斯總統普廷揚言，將透過外交與軍事手段實現戰爭目標，包括阻止烏克蘭加入北約組織，並批評試圖搞垮俄國的歐洲領袖是「豬崽」。圖為烏克蘭東部頓內茨克地區城鎮康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）在俄軍攻擊下的慘狀。（歐新社）

