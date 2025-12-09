為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    前加拿大安全情報局長︰中國「工業級規模」 偷技術供共軍使用

    2025/12/09 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    前加拿大安全情報局局長維格諾（路透檔案照）

    前加拿大安全情報局局長維格諾（路透檔案照）

    西方大學、企業成滲透重點

    英國「衛報」七日報導，前加拿大安全情報局（CSIS）局長維格諾（David Vigneault）警告，中國間諜機構如今正像滲透外國政府一樣，將重點放在滲透西方大學和企業，以「工業級」（industrial-strength）規模竊取新興技術，學術界和產業界必須提高警覺。

    這是維格諾去年七月從CSIS離任後首次接受訪問，他直言北京是目前西方學術和產業界技術外流罪魁禍首，「前線已從政府資訊轉向私人企業創新、研究創新和大專院校」。北京利用網路攻擊、特務滲透和招募大學教職員等手段，來獲取敏感技術，「這套體系旨在以非常系統化的方式，剝離這些新技術的軍事用途，再將其投入生產，供中國人民解放軍使用」。

    維格諾表示，中共領導層在二〇〇三年對美軍迅速佔領伊拉克感到震驚，之後便啟動一項長期的軍事復興計畫，並決定投資「不對稱能力」，盡可能從西方竊取技術知識。他疾呼，在偷竊科學研究成果的問題上，不光是政治人物，整個社會都必須團結起來，共同應對威脅。

    政府資助計畫 應進行國安評估

    維格諾提到，他見識過五花八門的手段，從網路攻擊到「派人滲透到專案中，獲取資訊並將其帶回（中國）」皆有，且西方大學教職員常出於天真、意識形態或貪婪等原因，受到「敵對外國勢力」拉攏。

    維格諾強調，這些威脅證明，對接受政府資助的敏感領域大學計畫進行國家安全評估，是很合理的要求，並暗批部分研究人員指稱相關規定過嚴、可能阻礙學術發展和開放性的想法，「你不能想像自己是在與世隔絕的地方工作…做著純粹為了人類福祉的研究」。

    不過，維格諾也強調，「問題不在中國或中國人民，而在於中國共產黨」，況且，一些與中國有關的間諜案件涉案者，本身並沒有中國血統。

    維格諾表示，在他執掌CSIS的七年裡，情報工作的重點「從反恐轉向大國政治」。例如，在二〇二二年俄羅斯入侵烏克蘭之前，渥太華當局幾乎掌握美國和英國情報機構蒐集到的所有關於俄國計畫的資訊，這些情報「精采絕倫」，使他在戰爭發生前就幾乎確信俄國準備動手。加拿大與美、英、澳洲和紐西蘭組成情報分享「五眼聯盟」（Five Eyes）。

