美和平研究所冠名川普 國務院惹議

原名為「美國和平研究所」的建築外牆在三日已加上美國總統川普全名，成為唐納·Ｊ·川普和平研究所」。（法新社）

美國總統川普四日在華府主持剛果民主共和國（簡稱民主剛果、下稱剛果）總統齊塞克迪（Félix Tshisekedi）與盧安達總統卡加米（Paul Kagame）的會談，並見證兩國簽署被白宮稱為歷史性的「華盛頓和平與繁榮協定」（簡稱華盛頓協定），該和平協議旨在結束剛果東部長期的武裝衝突，同時為美國政府及企業爭取該地區關鍵礦產的准入權。

將見證民主剛果與盧安達和平協議

不過，就在協議簽署前夕，美國國務院宣布，把簽署該項和平協定的場所「美國和平研究所」（USIP）正式更名為「唐納．Ｊ．川普和平研究所」，引發爭議。國務院在社群媒體發文表示，更名是為了彰顯川普對和平的貢獻，「歡迎來到以我國史上最偉大交易者命名的新機構。更美好的未來尚在前方！」

請繼續往下閱讀...

國務院此舉引發廣泛質疑。USIP成立於一九八四年雷根政府時期，是國會資助的非營利獨立機構，長期致力於國際衝突預防與調解，運作模式類似智庫。然而，今年二月，川普曾簽署行政命令試圖解散該機構，當時其總裁遭執法人員驅離總部，幾乎全數華府員工遭解僱。如今突然以總統之名重新命名，被批評為「政治作秀」。有觀察家指出，這與川普多次公開表達希望獲得「諾貝爾和平獎」的企圖心高度相關

華盛頓協定是在美國、非洲聯盟與卡達數月調停下達成，並在今年六月獲致初步協議。

剛果東部自一九九四年的盧安達種族滅絕事件迄今，數十年來飽受多個武裝團體蹂躪，其中以獲盧安達支持的M23叛軍最為強大，今年更史無前例攻佔戈馬與布卡武兩大城，導致人道危機急遽惡化，數百萬人流離失所，當地更出現數千名盧安達政府軍，但盧安達否認直接派兵。

川普推動和平協定的目的之一是為了礦產。根據協定，三國將推動「區域經濟整合架構」，聚焦關鍵礦產合作。民主剛果擁有豐富的鈷、銅、鋰等資源，對製造戰機、電動車與智慧型手機至關重要，有助美國擺脫對中國稀土供應鏈的依賴。川普表示，協議將使「美國獲得剛果大量礦權」。然而，儘管川普多次宣稱其斡旋已終結戰事，當地居民與分析家指出，實際戰火仍未停歇。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法