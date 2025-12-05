普廷見美特使 堅持烏軍退出頓巴斯

圖為俄軍十月底在烏克蘭發射迫擊砲的照片，由俄國國防部發布。（美聯社）

值此美國特使四日在佛羅里達州會見烏克蘭談判代表前夕，俄羅斯總統普廷表示，日前與美國特使就結束烏克蘭戰爭的會談有其必要與有用，但仍有「艱困工作」，美版終戰提議的若干內容「俄方無法接受」，他還揚言若烏軍若不撤離烏東頓巴斯地區，俄羅斯將以武力奪取；美國總統川普則說，他相信普廷想要結束烏戰。

嗆以武力奪取頓巴斯

普廷是在準備出訪印度前接受印度媒體訪問時，做上述表示。根據俄國國營媒體四日搶先播出的若干片段，普廷告訴印媒：「若非我們（俄羅斯）以武力解放這些領土（頓巴斯），就是烏克蘭部隊離開這些領土」。

頓巴斯地區涵蓋烏東的頓內茨克州與盧甘斯克州的部分地區，俄羅斯目前控制十九．二％的烏國領土，其中包括逾八成的頓內茨克，烏克蘭只控制約五千平方公里的頓內茨克。

針對二日在克里姆林宮與川普特使魏科夫以及川普女婿庫希納的五小時會談，普廷告訴印媒，雙方在會談中逐點討論美版的烏戰終戰提議，所以才花了這麼長的時間，「這是必要與實在的對話」；普廷說，有些條文俄方已準備討論，至於其他「我們無法同意」，還有些條文雖已被討論，但卻是「艱困工作」。

俄媒稱普廷還被問到雙方討論的是否就是外傳廿八點的美版協議，普廷證實，美方把廿七、八點的提議分成四個方案並建議討論，但基本上還是一樣的。

美烏今在佛州舉行會談

普廷並未透露俄方準備討論與拒絕接受的協議內容為何，僅說現在披露為時過早，可能會干擾目前的談判機制。

據一名要求匿名的川普政府高級官員透露，魏科夫以及庫希納將於四日稍後在邁阿密與烏克蘭首席談判代表烏梅羅夫舉行新一輪會談。

儘管普廷與美國特使的會談未獲致結論性結果，川普三日表示，他相信普廷想要結束烏克蘭戰爭。川普告訴記者，美國特使與普廷的會談「相當不錯…非常好」，但現在就斷言會有何發展還言之過早，畢竟「一個巴掌拍不響」。

在被追問魏科夫與庫希納是否感覺到普廷真的想要停止俄國對烏克蘭近四年的入侵，川普說，美方特使的印象是，普廷想要結束戰爭。川普還說，烏克蘭方面「非常」支持美版終戰提議。

