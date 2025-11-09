為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    要坦克或無人機？ 德軍備重建激辯

    2025/11/09 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    烏俄戰爭促使德國大舉擴軍，將打造歐洲最強大傳統軍隊，卻也引起應該著重坦克還是無人機的資源分配爭議。圖為德國豹二式坦克。（歐新社檔案照）

    烏俄戰爭促使德國大舉擴軍，將打造歐洲最強大傳統軍隊,卻也引起應該著重坦克還是無人機的資源分配爭議。圖為德國豹二式坦克。（歐新社檔案照）

    英國「每日電訊報」七日報導，烏俄戰爭促使歐洲各國重視備戰，德國政府正推動一項耗資三七七〇億歐元（約十三．五兆台幣）的軍備計畫，卻引發國內軍工巨頭「萊茵金屬」（Rheinmetall）與新創公司「海爾辛」（Helsing）就這筆資金該運用於坦克或無人機的激烈爭論。

    偏重坦克 挨批無視現代戰爭

    總理梅爾茨取消國防借貸限制，目標是打造「歐洲最強大的傳統軍隊」，激勵軍工產業，但也衍生路線歧見。海爾辛共同創辦人謝夫批評政府將資金集中於傳統軍備，與萊茵金屬簽訂坦克合約是錯誤決策，無法反映現代戰爭現實。他指出，烏戰中無人機主導激烈戰鬥，俄軍已數百甚至數千輛坦克被摧毀，德國仍以「九十九比一」的比例偏重坦克，而非無人機。

    萊茵金屬執行長派培格則反駁此說法「荒謬至極」，強調現代戰爭仍以坦克與飛彈為主。他在接受「商報」訪問時指出，未來戰爭僅靠無人機是「無稽之談」。派培格對北約戰爭計畫影響力強大，以至於俄羅斯曾試圖暗殺他，並因壟斷軍火合約而在軍工界被稱為「海怪」。

    根據美國「政客」新聞網站取得的德國軍備支出摘要，絕大部分資金將用於傳統裝備，包括六八七輛萊茵金屬公司的「美洲獅」裝甲車與五六一套「天空突擊兵30」短程防砲系統，總計八八〇億歐元。「狄爾防衛」公司也將獲得一七三億歐元，用於建造數百套IRIS-T防空飛彈系統。相較之下，海爾辛公司被冷落，柏林轉向採購「以色列航太」公司（IAI）提供的蒼鷺無人機彈藥。

    儘管北約多國關注無人機在烏戰中的表現，並積極擴充無人機機隊，德國高層官員認為無人機雖具潛力，但其重要性可能被誇大。一名消息人士指出，若歐洲與俄國爆發戰爭，情勢將與烏克蘭不同，因歐洲擁有更強大裝備如戰機、戰艦與訓練有素的部隊，足以應對侵略。

    軍隊現代化才是關鍵

    軍工業界人士則批評德國行動遲緩，採購觀念過時。他們強調，德國國防應聚焦速度、成本效益與規模，並認為無論是坦克或無人機，軍隊現代化才是關鍵，應全面導入無人、自主與人工智慧（AI）系統。

    圖為德軍展示無人機與無人機干擾器。（路透檔案照）

    圖為德軍展示無人機與無人機干擾器。（路透檔案照）

