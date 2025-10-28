川普訪日會天皇 川高會今登場

美國總統川普27日抵達日本訪問，前往皇居會見德仁天皇。（路透）

深化日美同盟、促進經濟安全合作等議題 將與高市發表聯合聲明

美國總統川普廿七日抵達日本訪問，這是他相隔六年再次訪日，晚間拜會德仁天皇，預定廿八日與日本首相高市早苗舉行美日峰會。高市與川普首次面對面會談，除了建立兩人的信賴關係之外，預計將在深化日美同盟、促進經濟和安全合作、履行日美關稅措施協議等投資承諾進行確認，會後可望發表聯合聲明。

請繼續往下閱讀...

對德仁提及安倍 聊大谷翔平

川普廿七日結束馬來西亞的行程，搭乘專機於傍晚抵達日本。川普上一次是在二〇一九年六月出席大阪「廿國集團」（G20）峰會時訪日，同年五月他也以國賓身分訪日，並接受德仁的晚宴款待，兩人互動良好。川普知道德仁擅長拉中提琴，當時還送了德仁一把美製的古董中提琴。

川普在皇居御所停留半個多小時。川普和德仁談到，他與已故前首相安倍晉三建立信任關係，日美關係非常好，希望與新首相高市進一步強化關係。德仁回應說，「我很期待」。兩人也聊到效力於美國大聯盟道奇隊的日本選手大谷翔平和山本由伸，天皇很高興看到川普對大谷的高度評價；川普則說，大谷很厲害，山本也很棒。

川普預定廿八上午與高市舉行首次面對面會談。兩人廿五日首次通話，川普在會後稱讚高市「偉大又美麗」，他也掌握高市與安倍關係密切。他在專機上向同行的記者表示，「這是一件好事，對日美都有好處」。

專家指出，如果廿八日的會談後，川普像稱呼安倍的名字「Shinzo」（晉三）那樣，稱呼高市的名字「Sanae」（早苗），那就代表會談成功。

川高會 可能談對中政策調整

川普廿九日將轉往南韓參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會，重頭戲是與中國國家主席習近平的雙邊會談。川普在此之前訪日，除了會晤新首相，也具有整合美日對中步調的用意。

一般預料，美日的「川高會」可能就調整對中政策進行討論，尤其中國對稀土出口實施管制，日美可能加強合作，建立不依賴中國的供應鏈。會中是否再度重申台海安全重要性，也是關注焦點之一。

至於美日關稅協議，日本以「降低汽車關稅」為條件，承諾對美投資約八十兆日圓，但美方最終仍課徵日本汽車十五％關稅，高市對此並不滿意。美國商務部長盧特尼克接受「日本經濟新聞」專訪時表示，日美商定的八十兆日圓對美投資和貸款安排，將投資於發電和天然氣管線等無風險基礎設施。

在進一步深化日美同盟方面，川普可能要求日本增加國防預算。對此，高市上任後首次在國會發表施政方針演說時，已提到將提前兩年於今年內將防衛相關預算提高到國內生產毛額（GDP）的二％，顯示高市有備而來。

另外，日本目前約有九％的液化天然氣（LNG）進口來自俄羅斯，川普可能會要求日本中止進口俄國能源。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法