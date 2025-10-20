經濟學人︰俄夏季攻勢 戰果小損失慘

「經濟學人」指出，自全面入侵烏克蘭至今年10月，俄軍估計約有98.4萬至143.8萬人傷亡，其中19萬至48萬人陣亡。（路透檔案照）

儘管美國總統川普目前似乎無意提供烏克蘭「戰斧」巡弋飛彈，但「經濟學人」（The Economist）指出，無論美國最終是否或何時決定向烏克蘭提供這種可直接攻擊俄羅斯本土的飛彈，俄國總統普廷都有更深層的擔憂：俄國正以極高的代價，換取戰場上微乎其微的進展。

報導指出，俄羅斯今年夏天的攻勢即將告一段落，西方輿論多半聚焦於俄軍緩慢推進，以及烏克蘭兵力短缺問題，但這類觀點只是見樹不見林。真正令人震驚的，是俄羅斯在第三次、也是規模最大的一輪攻勢中，所奪取的土地如此之少，而為此付出的生命與裝備代價卻極為慘重。

經濟學人十七日指出，若沒有發生戲劇性轉折，普廷幾乎不可能獲勝，但他仍執意繼續作戰，顯示他已黔驢技窮。

報導指出，儘管幾乎不可能確切評估俄軍的戰損，但根據衛星數據與控制區域變化，可以推測戰鬥激烈的階段，從而得出粗略估算。這些推論與西方政府及獨立研究者超過兩百份可信的傷亡估計相互印證，經濟學人據此建立一套整合模型，以追蹤俄國的戰損變化。

根據整合估算，自全面入侵至今年一月，俄軍總傷亡介於六十四萬至八十七‧七萬人間，其中十三‧七萬至廿二‧八萬人陣亡。截至十月十三日，這些數字上升近六成，達九十八‧四萬至一四三‧八萬人傷亡，其中十九萬至四十八萬人死亡。

然而，如此慘重的犧牲並未換來相應的戰果。自二〇二二年十月烏克蘭首次反攻結束，前線幾乎沒有明顯變化，沒有一座大型城市易手。以過去卅天的進展速度計算，俄軍若要完全奪取普廷聲稱已掌握的盧甘斯克、頓內茨克、赫爾松與札波羅熱，至少得等到二〇三〇年六月；若想佔領整個烏克蘭，則還需再過一〇三年。

由於無人機長時間監控與長程精準武器的普及，在前線集結兵力幾乎等同於自殺。唯一可行的方式是派出小股部隊冒險前進、逐步奪取據點，但代價極高。因此，除非烏軍防線突然崩潰，俄軍幾乎不可能取得突破；即使突破，也難以在激烈火力下推進主力部隊。

這也是為何今夏的戰鬥對烏克蘭而言，似乎比對俄羅斯較不致命。雖然資料不足以建立烏方的整體估算，但根據UALosses網站統計，自全面戰爭爆發以來，烏軍已有七萬七四〇三人陣亡（另有七萬七八四二人失蹤）。按照死亡日期統計，去年秋天以來死亡人數明顯下降，今年僅記錄八六六八人。即使實際數字是其兩倍，依然顯示今年俄軍的陣亡人數，約為烏軍的五倍。

