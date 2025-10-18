前日相村山富市辭世 享耆壽101歲

村山富士在2015年3月接受路透訪問，其背後懸掛的是日本社會黨歷任黨魁照片。（路透檔案照）

終戰50週年發表著名的「村山談話」

日本前首相村山富市，十七日因年老衰竭在大分市內醫院辭世，享耆壽一〇一歲。村山在一九九四年六月成為日本第八十一任首相，一九九五年發表終戰五十週年的「村山談話」，包括了「對過去殖民統治與侵略行為的反省與道歉」，他被視為是日本政壇的親中派代表，中國外交部對他的辭世表示哀悼，並要求日本要遵守「村山談話」。

對二戰暴行「最坦率持久的道歉」

村山畢業於明治大學專門部政治經濟科，之後加入日本社會黨，歷任大分市議員與縣議員，並於一九七二年首次當選眾議院議員。一九九三年出任社會黨委員長。隔年在自民黨、社會黨與新黨「先驅」三黨組成的聯合政權下，成為日本首相。

請繼續往下閱讀...

由於社會黨成為執政黨的一員，當年的社會黨也公開承認自衛隊合憲、堅持日美安全保障條約，被視為是社會黨的基本政策的重大轉折。

「村山談話」承認日本錯誤

村山在日本歷史上最受矚目的就是一九九五年發表的終戰五十週年「村山談話」，他在談話中承認日本「遵循錯誤的國家政策走向戰爭」，並對亞洲多國人民造成「巨大的傷害與苦難」，首次表明日本「對過去殖民統治與侵略行為的反省與道歉」。而這項談話也埋下了中韓與日本之間「歷史問題」大戰的火種。同年，村山成立「亞洲婦女基金會」，為「慰安婦」倖存者提供醫療照護和補償，使她們的苦難獲得更廣泛的關注。

為和平與和解「設立標竿」

紐約時報指出，「村山談話」是日本對二戰期間暴行「最坦率、最持久的道歉」，更是村山十八個月任期內的「定義性成就」。此後多年，日本首相在紀念戰爭結束的演說中，都重複使用「深刻懊悔」和「由衷道歉」等關鍵詞。儘管他在聯合政府中備受保守派掣肘，但他仍成功為日本官方的歷史認識設立基準，是一位為和平與和解「設立標竿」的領導人。

二〇一五年時任首相安倍晉三在終戰七十週年發表新的談話，表明不應讓日本未來世代繼續「背負永遠的謝罪義務」，他強調「從歷史的教訓中學習朝向未來的智慧」，而非一再「反省、道歉」，試圖停止歷史問題再度被政治化。但村山表示反對，當時已高齡九十一歲的他，主張「根本沒有必要再發表新的談話」，他還上街頭演講，反對安倍推出的安保相關法案，批評這是「歷史性的暴行」。

村山是日本政壇親中派的代表人物，晚年仍繼續擔任日中友好協會名譽顧問等職務。去年百歲誕辰，中國曾公開表示祝賀，稱他為「中國人民的老朋友」，感謝他長期致力於促進中日友好。

1995年發表終戰50週年「村山談話」的日本前首相村山富市，17日因年老衰竭辭世，享耆壽101歲。左圖為時任首相村山富士在1994年10月於東京校閱日本自衛隊。（美聯社檔案照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法