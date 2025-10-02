為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美海軍：若印太衝突 30天內須動員5萬後備官兵

    2025/10/02 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    隨著中國台動武的企圖更為明顯，美軍已擬定具體計畫，若印太地區爆發衝突，必須在30天內動員5萬名海軍後備官兵。圖為美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely）。（法新社檔案照）

    隨著中國台動武的企圖更為明顯，美軍已擬定具體計畫，若印太地區爆發衝突，必須在30天內動員5萬名海軍後備官兵。圖為美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely）。（法新社檔案照）

    美國海軍後備單位近日召開指揮官與高階士官會議，對印太局勢的急迫性提出警告。簡報披露，美軍國防規劃已不再停留於假設情境，隨著中國對台動武的企圖更為明顯，若印太地區爆發衝突，必須在卅天內動員五萬名海軍後備官兵。

    根據美國國防部（戰爭部）軍事新聞網站「國防視覺資訊發布服務單位」（DVIDS）九月廿九日發布新聞稿，美國中西部十四個海軍後備中心（NRC）指揮官與高階士官，九月廿五日在伊利諾州「大湖海軍基地」開會，聚焦戰備動員。

    海軍中校羅斯洛克（Elliot Rothrock）指出，印太區域擁有全球六十％人口，有五個核武國家，掌握全球貿易的航運命脈，是全球經濟心臟，全球幾乎都仰賴這片海域的自由開放。然而，隨著中國加速軍事擴張，對台灣的企圖更加明顯，印太地區的穩定狀態面臨重大挑戰。

    羅斯洛克警告，五角大廈戰略規劃官員已不再僅止於討論假設情境，美軍具體規劃，一旦有需要必須在卅天內動員五萬名海軍後備官兵。根據美軍公開數據，海軍現役官兵約卅三萬人，後備部隊五‧八萬人，顯示一旦爆發衝突，後備部隊幾乎將全數投入。

    若中國犯台 日韓、關島將捲入

    羅斯洛克強調，美國對日本、南韓與關島有安全承諾，倘若北京採取行動，這些地方都可能爆發衝突。

    美軍前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）二〇二一年在國會警告，中國可能在二〇二七年前對台灣採取行動。美國海軍後備司令部總士官長萊恩斯（Robert W. Lyons）說，所謂「戴維森窗口」（Davidson window）正在壓縮，時間所剩不多，美國誤差空間也逐漸變小。

