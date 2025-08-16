為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    劉建超失聯 中國外交官風聲鶴唳

    被視為中國外長熱門人選的中共中央對外聯絡部部長劉建超七月被帶走訊問後消失至今。圖為劉建超七月初在北京世界和平論壇上發言。（法新社）

    被視為中國外長熱門人選的中共中央對外聯絡部部長劉建超七月被帶走訊問後消失至今。圖為劉建超七月初在北京世界和平論壇上發言。（法新社）

    2025/08/16 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕「路透」十五日披露，根據三名不具名消息人士，中共中央對外聯絡部副部長孫海燕本月初遭拘留，與日前被帶走問訊的中聯部部長劉建超同案，顯示中國外交體系再現動盪。不過，新加坡「聯合早報」同日稱孫海燕正常上班，拘留傳聞不實。

    兩名消息人士指出，五十三歲的孫海燕自二○二三年起成為中聯部首位女性副部長，八月初與劉建超幾乎同時被帶走問話。

    據傳，孫海最後一次公開露面是本月一日出席尼泊爾駐京使館宴會。

    劉建超副手被逮 證實誤傳

    孫海燕為河北人，北京大學法學博士，也曾赴日本九州大學進修，一九九七年進入中聯部，歷任多職，出任副部長前曾出使新加坡。

    劉建超則於七月底結束外訪後失聯，其住處八月初遭搜索，為繼二○二三年外長秦剛遭免職後層級最高的「被失蹤」外交官。

    路透稱，美中因貿易與地緣政治角力而關係緊張，劉、孫相繼失聯加劇外界對中國外交政策體系的疑慮。

    不過，聯合早報稱可靠消息來源指出，孫海燕目前正常上班。該報說，孫十五日晚間還出席在北京舉行的印度獨立日招待會，並有網民在社群平台上發出孫出席活動的照片。

