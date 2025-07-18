印度空難 指向機長切斷燃料開關

華爾街日報獨家報導，上月墜毀的印度航空班機座艙語音錄音顯示，機長薩巴瓦爾曾切斷飛機發動機的燃料供應。圖為薩巴瓦爾遺體被送回故鄉孟買。（路透檔案照）

2025/07/18 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕印度飛航事故調查局（AAIB）針對六月十二日波音七八七夢幻客機墜毀所發布的初步報告提及，供給兩具引擎的燃料切換開關雙雙從「運作」轉至「切斷」，指向人為操作致災方向。「華爾街日報」十六日進一步揭露，駕駛艙內的對話錄音揭示出燃料開關可能是遭機長切斷。

機長被質問時 冷靜也未求救

AAIB本月十二日發布的報告指出，根據駕駛艙通話記錄，墜機前一名駕駛驚訝詢問「為何要把燃料切斷？」，另一人則回應「我沒切斷」，沒有說明對話者身分或誰發出「求救」（Mayday）訊號。

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然而，依據美官員對事故調查中未揭露的證據所做的早期評估，兩名駕駛的對話過程指向是機長關閉燃料開關。副駕駛孔德（Clive Kunder）在爬升後，以驚訝和恐慌的情緒質問機長薩巴瓦爾（Sumeet Sabharwal）為何將燃料開關切斷，相較之下，薩巴瓦爾展現出冷靜態度。據AAIB報告，被質問的對象當時否認切斷開關，報告也沒有說明是由何者切斷，以及屬蓄意或意外行為。

根據報告，兩具引擎的燃料開關間隔一秒被切斷，十秒後切回運轉，飛機則是在起飛後卅二秒墜毀。負責飛行的孔德可能忙於控制飛機，無暇關閉燃料開關，監督程序的薩巴瓦爾更有可能騰出雙手進行其它操作。薩巴瓦爾與孔德的飛行總時數分別為一萬五六三八小時與三四○三小時。

曝光的報告細節使部分美國官員進一步認為刑事單位應介入檢視整起空難。以美國為例，若當局在事故調查中認為有潛在犯罪行為，而非僅是安全缺失，聯邦調查局（FBI）等機構便會介入調查。

AAIB所提出的報告，並沒有對墜機和燃料開關為何切斷做出任何結論。報告亦未完全排除設計缺失、機器故障或保養問題等因素。

對此，印度民航部和AAIB稱報導為片面訊息，拒絕進一步評論。

美國聯邦航空總署（FAA）退役事故調查員丹尼爾向「彭博」指出，駕駛艙內的錄音能夠揭露更多事故訊息，「包括駕駛們的頭盔，艙內設有許多部麥克風」，這意味著可能捕捉到或辨別出燃料遭切斷時的聲響，以及是從駕駛艙內哪個方向傳出，如此一來便可讓調查員得到是由何人切斷開關的確切資訊。

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