對撞川普大閱兵 「無王日」遊行全美百萬人上街反川

在這波反政府抗爭起源地的洛杉磯，上萬名民眾14日走上街頭，響應反對總統川普的「無王日」大遊行，遊行隊伍綿延約12個街區。（歐新社）

2025/06/16 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕就在美國總統川普七十九歲生日，同時舉行數十年來最大規模閱兵式之際，反對川普的「無王日」（No Kings Day）示威活動十四日在全美國遍地開花。據稱有數百萬人走上街頭，在上百座城市共近兩千場集會中，表達對川普獨裁治國的不滿，以及對民主和移民的支持，凸顯美國內部嚴重的政治分歧。這是川普今年一月上任以來最大規模的示威活動，地方政府呼籲民眾冷靜克制，強調對暴力行為零容忍，部分地區甚至預先部署國民兵警戒。

在這波反政府抗爭起源地洛杉磯，有上萬名民眾走上街頭，遊行隊伍綿延約十二個街區。在舊金山，數萬人遊行至市民廣場，警方低調部署，以避免助長對立。許多人表達對美國的民主法治正遭遇空前破壞的憤怒，「他（川普）試圖將民主制度改造成某種國王體制」。

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在紐約，儘管下著雨，數以千計民眾仍聚集在曼哈頓中城區（Midtown Manhattan）的布萊恩公園（Bryant Park），高喊要求司法正義、反對濫捕移民、川普濫權、不要國王與民主不死等口號。許多人攜帶自製標語，美國男星馬克魯法洛（Mark Ruffalo）也現身，頭上戴著寫有「移民」的帽子。

同日，川普與第一夫人梅蘭妮亞出席在華府憲法大道（Constitution Avenue）舉行的閱兵儀式，慶祝美國陸軍建軍二五○週年，適逢川普生日。這場閱兵式投入近七千名官兵及一五○輛軍車，包括M1艾布蘭戰車、史崔克（Stryker）裝甲車、帕拉丁（Paladin）自走砲等。出動的軍機包括阿帕契（Apache）和黑鷹（Black Hawk）直升機，以及二次世界大戰時期的B-25轟炸機等，還有無人機、機器狗等先進裝備，吸引大批民眾到場觀看，但也有約兩百名抗議者在白宮附近高舉「川普得馬上走人」標語，和諷刺川普的大型人偶。

川普在演說中避談國內政治情勢，將焦點置於宣揚美軍力量及威嚇外國對手，「美國的敵人遲早都會明白，只要威脅美國人民，我們的士兵就會衝著你們而去」，強調華府的對手將面臨「徹底且全面潰敗」。

美國官員向「路透」透露，閱兵式支出上看四五○○萬美元（約十三．四億台幣）。白宮通訊聯絡主任張振熙指出，參與閱兵的民眾超過廿五萬人。反對人士批評，閱兵既是展現獨裁權威的儀式，也與川普削減聯邦政府開支的主張背道而馳。閱兵式在美國並不常見，上一次舉行可溯及一九九一年，當時是為了慶祝第一次波斯灣戰爭中將伊拉克前總統海珊部隊從科威特驅逐的戰果。

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞14日出席在華府舉行的閱兵儀式，慶祝美國陸軍建軍250週年。這場閱兵投入近7000名官兵及150輛軍車，這是自1991年第一次波斯灣戰爭結束以來，在美國首都舉行最大規模的閱兵式。（法新社）

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