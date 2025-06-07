川普嘆「小孩打架」講不聽 或讓烏俄再打一會

美國總統川普接待德國總理梅爾茨，商討烏俄戰爭等國際議題。（法新社）

2025/06/07 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普對烏俄戰爭論述再度出現變化。從先前表達不樂見兩國年輕人繼續在戰場上送命、敦促雙方停止重大攻勢以便促成和平，到五日於白宮接待來訪的德國總理梅爾茨時，認為讓基輔與莫斯科「再打一會」或許更好。

川普以「孩童打架」類比烏俄戰爭，「有時你看見兩個小孩瘋了似地打架。他們痛恨彼此，他們在公園打鬥，你試著要把他們分開」，但「有時，你最好讓他們再打一會，才會被分開」。

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川普還透露自己不打算尋求國會跨黨派法案，而是由自己施加嚴厲經濟制裁，「當我認定戰爭不會停止的那一刻，我們將非常、非常強硬」。

梅爾茨沒有對川普的言論多做評論，強調柏林和華盛頓皆在尋求最快停止戰爭的方式，而川普是「當今世界上能夠真正藉由施壓俄國終止戰爭的關鍵人物」。

德總理訪美 視川普終戰關鍵人物

梅爾茨五月六日就任總理後與川普通話數次，此次是兩人首度以國家領袖身分會晤。鑒於烏克蘭總統澤倫斯基與南非總統拉瑪佛沙先前訪問白宮上演的尷尬、緊張場面，外媒讚賞梅爾茨的白宮行身段柔軟，進退得宜，並透過彰顯川普的重要性推動美方施壓俄國。

例如梅爾茨藉著六日諾曼第登陸八十一週年向川普喊話，稱「美國再一次處於一個強而有力的位置」，期盼他能協助領導終結另一場在歐洲發生的戰爭。雖然川普說，「對你們來說，那可不是愉快的日子吧？」梅爾茨不卑不亢回應，德國因此從納粹的獨裁統治下解放，「我們欠你一份情」。

另外，梅爾茨還致贈鑲著金邊的川普祖父弗里德里希在德國的出生證明，拉攏雙方情誼。川普也讚賞梅爾茨是「非常傑出的德國代表」、「很好打交道的人」。

俄發動三年來最大規模空襲

與此同時，烏俄雙方持續交火。為報復烏軍的無人機襲擊，莫斯科六日對烏克蘭首都基輔等至少六處地區發動三年來最大規模的空襲，發射四十四枚彈道與巡弋飛彈和四○七架無人機，烏軍方聲稱攔截約卅枚巡弋飛彈和兩百架左右無人機。

空襲造成基輔至少四人喪生、廿人受傷；莫斯科稱防空系統在十三個地區攔截一七四架無人機，以及擊落黑海地區的三枚「海王星」反艦飛彈。

俄羅斯對烏克蘭境內多處地區發動飛彈、無人機空襲，在基輔造成搜救人員在內至少四人罹難。（路透）

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