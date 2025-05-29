川普批普廷玩火 俄前總統三戰論回嗆

烏克蘭總統澤倫斯基（右）28日訪問柏林，與德國總理梅爾茨（左）舉行會談，聚焦於德國對烏克蘭的支持，以及歐盟對俄羅斯施加更多制裁的可能性。（路透）

2025/05/29 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普廿七日升高對俄羅斯總統普廷的抨擊，直指對方正「玩火」，並暗示可能追加制裁，隨即引發俄方尖銳反嗆，警告「第三次世界大戰」的風險。川普的烏俄特使凱洛格又回擊，批評俄方言論「魯莽」，敦促莫斯科拿出和平誠意，立即停火。

川普透過其社群平台「真實社群」嚴正警告普廷：「如果不是我，很多非常糟糕的事情早就發生在俄羅斯身上了…他正在玩火！」此前，川普在俄軍對烏克蘭發動大規模空襲後，形容普廷「簡直瘋了」。法新社指出，川普對自己未能如其所言迅速結束戰事，顯然日益感到不滿，一改過去對普廷較為友善的態度。

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面對川普批評，俄羅斯聯邦安全會議副主席、前總統梅德維傑夫隨即透過社群平台Ｘ以英文強硬回嗆：「關於川普說普廷『玩火』，以及『非常糟糕的事』會發生在俄羅斯，我只知道一件真正糟糕的事，那就是第三次世界大戰。我希望川普明白這點！」此言論被普遍視為俄國對美國可能加強制裁的直接警告。

凱洛格廿八日駁斥梅德維傑夫的「三戰論」，「煽動對第三次世界大戰的恐懼，是不幸且魯莽的評論…與一個世界強權的身分不符。」他同時向俄方施壓，敦促俄方兌現承諾，提交和平條件清單並「立刻停火！」

在俄軍空襲持續的同時，莫斯科將談判停滯歸咎於烏克蘭與部分歐洲國家採取挑釁行動，聲稱俄軍廿日至廿七日擊落逾兩千三百架烏克蘭無人機，且有平民在攻擊中受傷。

德擬助烏發展長程飛彈

烏克蘭總統澤倫斯基廿八日訪問柏林，與德國總理梅爾茨舉行會談。面對俄軍可能在今夏發動大規模攻勢，梅爾茨承諾，將協助烏克蘭發展自製長程飛彈，使其不受西方對射程與目標選擇的限制，但梅爾茨仍未明確表示是否提供「金牛座」巡弋飛彈。

澤倫斯基廿七日表示，烏克蘭已準備好在最高層級舉行和平談判，包括與川普、普廷舉行三方會談。但克里姆林宮廿八日予以拒絕。

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