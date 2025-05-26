換俘期間開殺戒╱俄開戰至今最大空襲 烏國逾12死

俄羅斯廿四日至廿五日對烏克蘭發動開戰至今最大規模空襲，造成至少十二人喪生。圖為烏國首都基輔遭攻擊後的慘狀。（美聯社）

2025/05/26 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯總統普廷十九日與美國總統川普通話後，打擊烏克蘭力道不減反增！在交換戰俘期間，廿四至廿五日對烏國發動二○二二年二月開戰至今最大規模空襲，造成至少十二人喪生。烏克蘭總統澤倫斯基呼籲美國與全球各國加強施壓莫斯科。

發射69枚飛彈298架無人機

俄國對烏克蘭境內包括基輔、敖德薩、第聶伯羅及尼古拉耶夫等地區的卅座城市和村莊實施跨夜空襲，共發射六十九枚飛彈和二九八架無人機，以動用的武器數量而言是烏俄戰爭爆發以來最大規模。據烏國官方初步統計，空襲造成全國至少十二人身亡，包括三名兒童。烏國空軍攔截、擊落四十五枚巡弋飛彈和二六六架無人機。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基在通訊軟體Telegram發表聲明指出：「美國及世界其他國家的默不作聲，只會激勵普廷」，「每一起由俄羅斯發動的這類恐怖空襲，都足以構成對莫斯科施加新制裁的理由」。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）呼籲，對俄國施加最強烈的國際壓力，以停止戰爭。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）表示，「這就是俄羅斯對國際和平努力的回應，亦清楚表明有必要對俄國增加制裁，加速推動和平進程」。澤倫斯基幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）強調，「沒有施壓就不會有任何改變」，「只要莫斯科有能力製造武器，就會戰鬥下去」。

英國廣播公司（BBC）指出，俄羅斯不但能夠加速生產武器，還能強化其性能，例如「見證者」（Shahed）無人機如今裝載更多炸彈，迴避探測的技術也有所改良。

俄國國防部聲稱，俄軍已佔領頓內茨克州的斯圖波奇基村（Stupochky）和奧特拉德內村（Otradne），奪取蘇米州的洛克尼亞村（Loknya），並攔截烏國發射的一一○架無人機。

空襲前，雙方才根據十六日伊斯坦堡會談達成的千人換俘共識，分兩階段交換各六九七名戰俘。空襲後，俄烏廿五日又從對方手中各自換到三○三名戰俘，完成為期三天的換俘行動，這也是雙方開戰以來，迄今最大規模的戰俘交換。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法