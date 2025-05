中英對照讀新聞》Thai court accepts invasive fish case against food giant 泰國法院受理針對食品巨頭的入侵魚類訴訟案

黑頦羅非魚是來自西非的入侵物種,已在泰國19個省分現蹤,破壞生態系統。(法新社)

2025/05/26 05:30

◎陳成良

A Thai court on Tuesday accepted a class-action lawsuit filed by hundreds of fishermen seeking $73 million in damages from an agribusiness giant over invasive blackchin tilapia, a representative of the Thai Lawyers’ Council said.

泰國律師委員會的1名代表表示,泰國法院週二受理1起集體訴訟,數百名漁民向1家農業綜合企業巨頭索賠7300萬美元,控告其引進具入侵性的黑頦羅非魚。

The alien species, native to West Africa, has been found in 19 provinces in Thailand, damaging ecosystems in rivers, swamps, and canals. Last year, the government declared its eradication a national priority.

這種原產於西非的外來物種,已在泰國19個省分出現,對河流、沼澤和運河的生態系統造成嚴重破壞。去年,泰國政府已將消滅這種魚類列為國家優先事項。

A Thai court agreed to hear the case against Charoen Pokphand (CP) on Tuesday, according to a member of the Lawyers’ Council of Thailand.

泰國律師委員會的1名成員表示,泰國法院已於週二同意審理針對正大集團(CP)的訴訟案。

新聞辭典

agribusiness:名詞,農業綜合企業,是agriculture(農業)與business(商業)的結合詞。例句:Many multinational corporations have invested heavily in agribusiness to improve global food production.(許多跨國企業大舉投資農業綜合企業,以提升全球糧食生產。)

eradication:名詞,根除,指完全消除或排除某些不良因素,通常指害蟲、疾病等。例句:The global eradication of polio has been a major public health success story.(全球消除小兒麻痺症的成功,是一個重大的公共衛生成功故事。 )

