傳美研擬裁減駐韓美軍 撤往關島

「華爾街日報」報導，川普政府正評估調動約四五○○名駐韓美軍至其他地點的軍力調整方案。圖為三月廿日美韓「自由護盾」聯合軍事演習跨河操演。（美聯社檔案照）

2025/05/24 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕「華爾街日報」廿二日引述美國國防部官員說法，川普政府正衡量把約四五○○名駐南韓美軍調往關島等其他印度—太平洋區域內地點。報導指出，在印太盟友圈對白宮的亞洲承諾感到擔憂之際，此舉恐掀起新的焦慮。

評估調動4千5百名軍力

對此，五角大廈發言人帕內爾廿三日向「韓聯社」駁斥有關報導不實，「美國仍堅持對南韓防衛的承諾，我們也期盼與即將組成的政府官員合作，維持並強化雙方堅定的同盟關係」。南韓國防部聲明回應，首爾與華府並沒有就美軍撤離進行討論，申明會持續與美方維持強而有力的國防合作態勢以抵禦北韓。

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華爾街日報稱，這項由五角大廈研擬的決策正準備呈交總統川普評估，尚未送至川普辦公桌。川普在二○一六至二○年第一任期就曾考慮改變二萬八五○○名駐韓美軍的部署情況。

不過，上月舉行的參議院軍事委員會聽證會中，駐韓美軍司令布倫森與印太司令部司令帕帕羅均表態反對裁減駐韓美軍，直言此舉恐危害美軍應對北韓以及與中國、俄羅斯在東北亞爆發潛在衝突的優勢。

報導指出，美軍的部署長期被視為對朝鮮半島戰事再起及中國侵犯的威懾。嚴肅考慮撤離駐韓美軍可能敲響印太地區警鐘。南韓、日菲的自我防衛，以及向日益緊張的印太地區投射軍力，皆仰賴與美軍的緊密協調。

即便美國對南韓對抗北韓威脅負有承諾，甚至不惜動用核武，主導美國防政策的國防部次長柯伯吉，仍長期支持推動南韓承擔更多非核戰力層面的自我防衛責任，使美國能更有餘裕面對與中國的潛在衝突。關島由於與潛在衝突熱點距離夠近，又不至於讓解放軍輕易進逼，一躍成為五角大廈的關鍵兵力樞紐。

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